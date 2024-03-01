В России заработал полноценный «убийца» GitHub с бесплатным аналогом Copilot. Доступ открыт всем

Сбербанк открыл разработчикам доступ к своему репозиторию GitVerse. Это российский заменитель GitHub, который повернулся спиной к россиянам. На GitVerse можно хранить открытое и закрытое ПО, вести совместную разработку и полагаться на помощь GigaCode – виртуального ассистента программиста. Также можно за пару кликов перенести в GitVerse все репозитории из GitHub и GitLab.

GitHub по-русски

Сбербанк сообщил CNews о полноценном запуске проекта GitVerse – репозитория для программ с открытым и закрытым кодом. Отныне доступ к нему открыт всем разработчикам, даже тем, кто годами пользовался иностранными сервисами такого рода.

Проект GitVerse существует с сентября 2023 г., и полновесных аналогов в России у него почти нет. На начальном этапе Сбербанк проводил его закрытое тестирование, в котором принимали участие сторонние разработчики. Теперь же для пользования GitVerse достаточно пройти стандартный процесс регистрации.

Создание GitVerse вполне может быть следствием того, как плохо GitHub, принадлежащий Microsoft самый популярный в мире репозиторий российского ПО, поступил с россиянами. В апреле 2022 г. из-за всем известных событий GitHub начал без разбора блокировать и удалять репозитории российских разработчиков.

Внешний вид репозитория

Сбербанк оказался в числе пострадавших, а российские власти отреагировали на случившееся заявлением о необходимости создания национального репозитория на замену GitHub. По прошествии двух лет релиз национального отечественного GitHub так и не состоялся.

Время для переезда

Одна из особенностей GitVerse, о которой прямо заявляют разработчики – это возможность быстро и без сложных манипуляций скопировать все свои имеющиеся репозитории из GitHub в сервис Сбербанка с сохранением всей имеющейся в них информации, включая внутреннюю структуру, в том числе все ветки и коммиты, а заодно и историю изменений. Редакция CNews нашла на сайте сервиса подтверждение возможности виртуального переезда не только с GitHub, но также с GitLab и малоизвестного Gitea. Есть поддержка и других Git-репозиториев.

Чтобы все прошло максимально быстро, разработчики GitVerse подготовили инструкцию по переносу всех данных. Она рассказывает, как скопировать не только открытый архив, но и приватный.

Инструкция по переносу репозиториев из западных сервисов

Работа с кодом на новом сервисе Сбербанка возможна как одиночная, так и коллективная. «На платформе можно организовывать совместную работу, привлекать новых участников к развитию проектов, комментировать и проверять код, назначать задачи. А также общаться и обмениваться материалами о технологиях и open-source», – сказали CNews в банке.

GitVerse – это интернет-сервис, и работает он в браузере. Разработчики рекомендуют пользоваться им через Firefox, Edge, Chrome, Safari или через российский «Яндекс Браузер».

Copilot больше не нужен

Одна из ключевых функций нового российского репозитория – это GigaCode, виртуальный помощник программиста. Это своего рода аналог Copilot в GitHub, который с лета 2021 г. ассистирует разработчикам при написании кода. Стоит отметить, что Copilot в составе GitHub, как выяснили независимые разработчики, ворует код у программистов, чтобы в дальнейшем выдавать его за свой.

На начало марта 2024 г. сервис GigaCode в рамках GitVerse работал в режиме тестирования. Он генерирует код в режиме реального времени и, по словам представителей Сбербанка, поддерживает свыше 15 языков программирования, включая самые популярные в России и мире Python, Java, С и С++. Также GigaCode можно интегрировать в качестве плагина в среды разработки IDEA, PyCharm, VSCode, Jupyter и др.

Выбор есть всегда

GitVerse – не единственный российский репозиторий, к которому отечественные программисты получили доступ за последний год. Например, как сообщал CNews, в мае 2023 г. Правительство Москвы позволило им пользоваться Mos.Hub, библиотекой решений с открытым кодом.

Mos.Hub представляет собой столичный репозиторий ПО, развитие которого длится с начала предыдущего десятилетия. Он позволяет разработчиками делиться своими наработками с другими и повторно использовать отдельные элементы городских цифровых сервисов.

В июне 2023 г. в России появился доверенный репозиторий «РТК-феникс», который проверен на безопасность open-source пакетов и библиотек, используемых при разработке программного обеспечения. Его разработал «Ростелеком».