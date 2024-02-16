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ПСБ рассказал о комплексном подходе к развитию средств защиты информации

Дмитрий Миклухо, старший вице-президент – директор департамента информационной безопасности ПСБ, выступил на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах». Он рассказал о тенденциях в развитии решений в области информационной безопасности и барьерах на пути к технологическому суверенитету в этом направлении.

Комплексный подход

Свое выступление на Уральском форуме Дмитрий Миклухо посвятил теме информационной безопасности. «Рыночные решения в области защиты информации должны развиваться, учитывая комплексный подход. Они должны гарантировать конфиденциальность, целостность и доступность информации. Тем не менее, наблюдается тенденция, при которой усиление одного свойства происходит за счет другого. Например, разработка отечественного межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) сталкивается с проблемами пропускной способности. Достичь приемлемого уровня для модуля межсетевого экранирования возможно, но модуль предотвращения вторжений (IPS) вызывает больше сложностей. Это заставляет заказчика отказываться от некоторых функций безопасности, рискуя конфиденциальностью и целостностью информации», – отметил Дмитрий Миклухо.

Путь к суверенитету

Он также обозначил барьеры на пути к технологическому суверенитету. Одним из таких барьеров является перераспределение активов, включая системы информационной безопасности. Многие отечественные вендоры ИБ стремятся к созданию «экосистемных» решений. Это вынуждает заказчиков либо использовать только их продукцию, что неприемлемо из-за незрелости некоторых продуктов, либо тратить ресурсы на интеграцию разнородных решений.

В ходе дискуссии участники обсудили способы преодоления этих препятствий. Поиску решений будет способствовать взаимодействие с производителями и обсуждение проблем в консорциумах, технических комитетах и на площадках открытого диалога. Заказчики могут разрабатывать унифицированные решения, опираясь на опыт коллег и адаптируя не только технические требования, но и внутренние процессы. Производители, в свою очередь, должны стремиться к созданию открытых продуктов с поддержкой стандартных интерфейсов.

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Фото: © maxkabakov / Фотобанк Фотодженика
В условиях быстрого развития технологий информационная безопасность становится ключевым элементом бизнеса

В условиях быстрого развития технологий информационная безопасность становится ключевым элементом бизнеса, обеспечивая его устойчивость. Гибкая политика безопасности, способная адаптироваться к изменениям, способствует росту и развитию, а также укрепляет репутацию организации.

В дискуссии приняли участие представители Минцифры России, Росатома и других компаний. Участники обсудили достижение баланса между импортозамещением, операционной надежностью организаций и качеством их услуг, а также вызовы, которые возникают при переходе на отечественные решения.

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