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Приложение Совкомбанка вошло в топ-5 лучших брокерских приложений

Приложение «Совкомбанк Инвестиции» вошло в топ-5 лучших брокерских приложений по версии Markswebb.

Со старта – в топ

«Совкомбанк Инвестиции» впервые приняло участие в ежегодном исследовании инвестиционных приложений агентства Markswebb и со старта заняло четвертую строчку рейтинга.

Аналитики Markswebb подчеркнули, что «Совкомбанк Инвестиции» активно развивает цифровую сторону обслуживания клиентов.

Также в рамках исследования в приложении был отмечен удобный и понятный интерфейс, реализация пополнения счета различными способами, наличие важной информации по счету и заказ документов, подсказки внутри приложения и полезный контент для начинающих инвесторов.

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Интерфейс приложения «Совкомбанк Инвестиции»

Эксперты консалтингового агентства проанализировали 170 сценариев управления инвестициями в 12 приложениях крупнейших брокеров с наибольшим количеством активных клиентов по данным МосБиржи и Сравни.ру, а также лидеров по скачиванию приложений на Android.

erid:2SDnje8dxPSРекламодатель: ПАО "Совкомбанк"ИНН/ОГРН: 1144400000425/4401116480Сайт: www.sovcombank.ru

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