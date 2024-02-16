Приложение Совкомбанка вошло в топ-5 лучших брокерских приложений

Приложение «Совкомбанк Инвестиции» вошло в топ-5 лучших брокерских приложений по версии Markswebb.



Со старта – в топ

«Совкомбанк Инвестиции» впервые приняло участие в ежегодном исследовании инвестиционных приложений агентства Markswebb и со старта заняло четвертую строчку рейтинга.

Аналитики Markswebb подчеркнули, что «Совкомбанк Инвестиции» активно развивает цифровую сторону обслуживания клиентов.

Также в рамках исследования в приложении был отмечен удобный и понятный интерфейс, реализация пополнения счета различными способами, наличие важной информации по счету и заказ документов, подсказки внутри приложения и полезный контент для начинающих инвесторов.

Эксперты консалтингового агентства проанализировали 170 сценариев управления инвестициями в 12 приложениях крупнейших брокеров с наибольшим количеством активных клиентов по данным МосБиржи и Сравни.ру, а также лидеров по скачиванию приложений на Android.