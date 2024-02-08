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Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 27 февраля 2024 года

27 февраля 2024 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR 2024».

27 февраля 2024 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR 2024».

С докладами выступят:

Алексей Сидорин, руководитель экосистемы интранета, «Яндекс»; Елена Суслова, директор по персоналу, «SPAR-Калининград»; Николай Лазарев, директор по развитию и поддержке информационных систем, «Росводоканал»;
Екатерина Балыкина, заместитель директора по персоналу, «Трансконтейнер»;
Елена Кондратьева, руководитель организационного развития и автоматизации HR-функций, Торговая сеть «Европа»;
Константин Нерадовский, руководитель направления развития инновационных технологий, Национальный расчетный депозитарий;
Роман Горин, бизнес-партнер по автоматизации HR, ОЦО, «Агропромкомплектация»;
Анна Свергуненко, рекрутмент бизнес-партнера, руководителя отдела подбора и адаптации персонала, ANCOR;
Екатерина Кобзарь, HR-директор, агентство интернет-маркетинга «Media 108»;
Дарья Колотова, Product Owner, R-Style Softlab;
Марат Галиев, ведущий технический специалист, «Тинькофф»;
Илья Викулов, менеджер команды продаж, Directum HR Pro;
Роман Иванов, менеджер ИТ-проектов, «Иностудио»;
Представители компании «БОСС. Кадровые системы»;
Представители компании «Улей»;
Представители компании «Рязанов и Партнеры».

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции цифровизации HR в России

Как движется переход на КЭДО. Российские инструменты организации удаленной и гибридной работы. Как ИТ помогают решать проблему дефицита кадров. Как грамотно сформировать штатное расписание. Обучение и развитие персонала. Цифровизация оценки сотрудников. Повышение мотивации с помощью ИТ-инструментов. Развитие корпоративной культуру. Цифровое управление командами разработки.

Технологии для HR-подразделений

Корпоративный портал — основные задачи. Как быстро перестраивать кадровые бизнес-процессы. Сервисы подготовки кадровой документации. Роботы в работе HR-службы. Нужен ли сотруднику личный кабинет. Как сделать обучение интересным. Инструменты для управления линейным персоналом. Специфика работы с удаленными сотрудниками.

Практика цифровизации HR

Цифровой HR — разбираем кейсы. Инновационные решения в сфере управления персоналом. Какие проблемы пока не удается решить. Что такое настоящий цифровой офис. Как обосновать эффективность вложений к цифровизацию HR. Какие облачные HR-сервисы есть на рынке. Электронная цифровая подпись — варианты реализации.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 22 000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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