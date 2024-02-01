Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 20 марта 2024 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» 20 марта 2024 г.

Несмотря на объективное сокращение возможностей для инвестиций, в том числе и в ИТ, для развития и существования большинства видов бизнеса информационные технологии жизненно необходимы. Это фактор поддерживает спрос на ИТ-инфраструктуру. Удовлетворить его помогает параллельный импорт и альтернативные поставщики. Однако теперь на первый план выходит проблема оптимизации.

Основные темы:

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

Российский рынок инфраструктуры адаптировался к новым реалиям?

Как изменились цены на оборудование?

Плюсы и минусы параллельного импорта.

Что предлагают российские производители?

В каких нишах еще нет отечественных решений?

Когда Россия достигнет технологического суверенитета?

Технологии и решения

Серверное оборудование: что предлагают поставщики?

СХД от отечественных производителей.

Сетевое оборудование.

Системы резервного копирования.

Как выбрать надежный ЦОД?

Беспроводные сети передачи данных.

Гибридная инфраструктура: за и против.

Российское инфраструктурное ПО: что выбрать?

Безопасность ИТ-инфраструктуры.

Основные пути оптимизации ИТ-инфраструктуры

Импортозамещение оборудования — кейсы.

Облачные технологии как альтернатива собственной инфраструктуре.

Российское инфраструктурное ПО — мнение заказчиков.

Мониторинг ИТ-инфраструктуры.

Новые возможности службы технической поддержки.

Среди докладчиков:

Роман Налепов, директор по цифровизации, ГК «Основа»;

Алексей Семенов, руководитель управления ИТ, ГК «Самолет»;

Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления, «Скопинфарм»;

Дмитрий Пшиченко, директор по информационным технологиям, Highland Gold Mining;

Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ, РСХБ;

Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям, ГК «Москабельмет».

Приглашаются для выступления с докладом:

Игорь Попов, руководитель направления, Департамент ИТ-обеспечения, МКБ;

Анатолий Едренкин, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, «Военторг»;

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;

Илья Батай, директор по ИТ, банк «Синара»;

Вадим Григоренко, исполнительный директор Департамента информационных технологий Россельхозбанка;

Павел Бурлаков, директор Департамента развития облачных сервисов Минцифры РФ;

Антон Петухов, директор по ИТ, «Дом.рф»;

Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий, группа «Илим»;

Руслан Каримов, заместитель генерального директора по ИТ и Цифровым технологиям, «Восточная горнорудная компания»;

Денис Сологуб, директор по информационным технологиям и цифровой трансформации, управляющая компания «Транспортное машиностроение»;

Александр Тараторин, директор по информационным технологиям, Росбанк;

Павел Босенко, начальник Управления информационных технологий, «Росморпорт»;

Алексей Карпунин, ИТ-директор холдинга «БКС Мир инвестиций»;

Геннадий Гребеник, директор по трансформации, «Фора банк»;

Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям, ГК «Агропромкомлектация»;

Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»;

Виталий Гатин, заместитель ИТ-директора по информационно-техническому сопровождению и связи, «Ижевский радиозавод»;

Владимир Замаруев, директор по информационным технологиям, «Уральский завод гражданской авиации»;

Дмитрий Якоб, директор по ИТ, «Трубная металлургическая компания»;

Максим Варзега, ИТ-директор, Tablogix;

Артем Петров, директор по ИТ, ГК «Русагро Технологии»;

Денис Гузовский, член правления - руководитель блока информационных иехнологий, «Росгосстрах»;

Владимир Трояновский, заместитель генерального директора, НСПК;

Павел Лисин, ИТ-директор, МАЗ «Москвич»;

Ксения Позднякова, директор по ИТ, ГК «Самолет»;

Сергей Сергеев, директор по ИТ, «Лента»;

Дмитрий Холкин, вице-президент по цифровой трансформации и ИТ, НЛМК;

Андрей Бурилов, член правления – управляющий директор по ИТ, «Московская биржа»;

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «Евраз».

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.