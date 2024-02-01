Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу

Разработчик ПО для финансового сектора компания «Диасофт» намерена провести IPO на Московской бирже. Доля акций в свободном обращении должна составить 8%. Компания намерена направлять на дивиденды 50-80% от показателя EBITDA.

IPO «Диасофт»

Компания «Диасофт», разработчик ПО для финансового сектора, объявила о намерении провести IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Размещение состоится в феврале 2024 г. Будут проданы ценные бумаги, полученные в результате допэмиссии акций.

Также нынешние акционеры рассматривают возможность продажи части принадлежащих им акций. После размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 8%. Также после размещения компания и ее существующие акционеры берут на себя обязательство не продавать принадлежащие им акции в течение 180 дней.

Корпоративная структура и акционеры «Диасофт»

Головная структура компании - ПАО «Диасофт». В группу компаний также входят ООО «Экскалибур Менеджмент», ООО «Диасофт», ООО «Диасофт Платформа», ООО «Диасофт Дата Менеджмент», ООО «Диасофт Диджитал», ООО «Диасофт АСП», ООО «Диасофт Экосистема», ООО «Диасофт Инновации», ООО «Диасофт Технопарк», АО «Новая Афина», вьетнамская Diasoft Viet Nam и кипрская Diasoft AM.

ООО «Диасофт» отнесено к предприятиям, имеющим стратегическое значение для обороны и безопасности страны (из-за лицензии на производство шифровальных средств). В связи с этим отчуждение акций ПАО «Диасофт» может потребовать получения разрешения от правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Акционерами ПАО «Диасофт» являются: гендиректор компании Александр Глазков (22,66%), замгендиректора ООО «Диасофт» Олег Михалев (15,66%) замгендиректора ООО «Диасофт» Александр Генцис (18,99%), замгендиректора ООО «Диасофт» и председатель совета директоров ПАО «Диасофт» Андрей Дымов (10,45%), гендиректор ООО «Диасофт» Олег Рощупкин (10,42%), исполнительный директор «РТ-Диасофт» Александр Ляшков (5%), замгендиректора ООО «Диасофт» Денис Ольшевский (6,42%) и занимающий аналогичную позицию Алексей Грошев (5,76%).

Основными поставщиками «Диасофт» являются ее «дочка» «Диасофт Технопарк» (предоставляет услуги по аренде помещений, доля в общем объеме закупок – 19% в общем объеме поставок) и «Рокитсофт» (услуги по модификации программных продуктов, 12%).

Главным дебитором является Газпромбанк (объем задолженности – 92,9 млн руб., 11% в общем объеме дебиторской задолженности). Основной кредитор - Промсвязьбанк (215 млн руб., 13% в общем объеме кредиторской задолженности).

Финансовые показатели «Диасофт»

По итогам 9 месяцев 2023 г. выручка ПАО «Диасофт» составила 3,38 млрд руб., продемонстрировав рост на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 1,2 млрд руб. (рост – 33%), рентабельность по показателю EBITDA – 35% (рост – 6 процентных пунктов), чистая прибыль – 918 млн руб. (рост – 43%), рентабельность по данному показателю – 27% (рост – 8 процентных пунктов).

Свободный денежный поток на конец 9 месяцев 2023 г. составил 800 млн руб., чистый долг – минус 452 млн руб., отношение чистого долга к показателю EBITDA – минус 0,13, рентабельность капитала (ROE, отношение чистой прибыли к среднегодовому размеру собственного капитала) – 105%.

Дивиденды «Диасофт»

За IV квартал 2022 г. «Диасофт» выплатила дивидендов на сумму 460 млн руб., за II квартала 2023 г. – 277 млн руб., III квартал 2023 г. - 225 млн руб. В 2024-25 гг. компания намерена направлять на дивиденды не менее 80% от показателя EBITDA, в 2026 г. и далее – не менее 50%.

Российский рынок и доля на нем «Диасофт»

В 2022 г. общий объем российского ИТ-рынка составил 5,56 тлрн руб. со среднегодовым темпом роста 12,5%. Российский рынок ПО в 2022 г. составил 1,1 трлн руб., среднегодовой темп роста в 2019-22 гг. составил 19,4%. Российский рынок ПО имеет потенциал роста 12,5% год к году и к 2028 г. составит 2,2 трлн руб.

Целевой рынок «Диасофт» состоит из трех сегментов: корпоративное ПО для финансового сектора, корпоративное ПО для всех индустрий экономики и органов госвласти, средства производства ПО в соответствии с новыми стандартами ИТ-индустрии. В 2022 г. объем целевого рынка составил 15,7 млрд руб.

Ожидается, что при ежегодном темпе роста 14,9% (начиная с 2023 г.) емкость целевого рынка к 2028 г. увеличится до 202,5 млрд руб. Ключевыми драйверами ИТ-рынка являются цифровая трансформация, импортозамещение и информационная безопасность, а также новые стандарты ИТ-индустрии.

Сегмент ПО для госсектора и корпоративного ПО будет расти на 12,7% и к 2028 г. достигнет 100 млрд руб. Сегмент системного ПО и средств производства программных продуктов будет восстанавливаться опережающими темпами (24,3% год к году) и к 2028 г. его емкость составит 43 млрд руб. Рынок ПО для автоматизации финансового сектора будет расти с темпами 13,5% год к году в период 2023-28 гг. и достигнет отметки 59,5 млрд руб.

По данным Strategy Partners, в 2022 г. в сфере ПО для финансового сектора «Диасофт» являлась лидером с долей 24%. Далее идут ЦФТ (12%), R-Style Softlab (5%), «Ланит» (5%) и Neoflex (3%). Ожидается, что в 2023 г. «Диасофт» будет занимать 27% рынка, к 2028 г. – 32%.

В сегменте системного ПО и средств производств программных продуктов лидерами являются «Сбертех», «Ростелеком», Postgress Pro и ГК «Астра». В 2023 г. доля «Диасофт» составляла 1%, к 2026 г. она вырастит до 11%. В сегменте ПО для корпоративного рынка и госсектора доля «Диасофт» составляла 1% в 2023 г., к 2026 г. она вырастит до 4%. Лидерами данного сегмента являются «Ростелеком» (26%), «1С» (16%) и «Софтлайн» (13%).