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Мобильное приложение Совкомбанка попало в топ-3 рейтинга Markswebb

Приложение банка для физических лиц «Халва – Совкомбанк» поднялось на второе место в категории «Лучший ежедневный банкинг» и на третье место в категории «Лучшие цифровые офисы».

В первой «тройке»

Совкомбанк стал одним из лидеров ежегодного исследования мобильных приложений для физических лиц Mobile Banking Rank, которое проводит аналитическое агентство Markswebb.

Мобильное приложение «Халва – Совкомбанк», поднявшись на 8 позиций, заняло третью строчку рейтинга в категории «Лучшие цифровые офисы в мобильных банках на Android». Аналитики агентства отмечают, что в приложении банка стали доступны новые функции, в том числе совместный счет как отдельный продукт, полное управление датой платежа по кредиту, возможность изменить персональные данные и оформить страховые продукты. В числе сильных сторон Digital Office от Совкомбанка агентство выделяет голосового помощника, который помогает решать задачи, высокое качество поддержки и возможность оспаривать операции.

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Совкомбанк стал одним из лидеров ежегодного исследования мобильных приложений

В категории «Лучший ежедневный банкинг в приложениях на Android» мобильное приложение Совкомбанка поднялось на одну позицию и вошло в топ-2 рейтинга. Markswebb отмечает, что рост произошёл за счет внедрения большого количества новых функций, которые закрывают максимум потребностей клиентов. Из плюсов аналитики агентства называют самую полную информацию по тарифам и условиям продуктов, самые удобные переводы по реквизитам, гибкое управление шаблонами и автоплатежами, широкие возможности автоматизации накоплений.

Mobile Banking Rank от агентства Markswebb — ежегодное многоэтапное исследование цифрового клиентского опыта в мобильных банках России для частных лиц. Оно включает оценку мобильных приложений по более 700 критериям для Daily Banking и свыше 300 – для категории Digital Office. В этом году в число участников исследования вошли 22 мобильных банка.

Подробнее о Mobile Banking Rank 2023 на сайте Markswebb.

erid:2SDnjdDMPGcРекламодатель: ПАО "Совкомбанк"ИНН/ОГРН: 4401116480/1144400000425Сайт: www.sovcombank.ru

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