ПСБ запустил программу обучения по системному анализу для студентов

ПСБ открыл программу обучения для студентов старших курсов технических специальностей по направлению системного анализа. Более 100 студентов из 20 московских вузов приняли участие в конкурсе ПСБ. По итогам тестирования было отобрано 35 человек для обучения в Школе системного анализа ПСБ.



Лучшие выпускники попадут на оплачиваемую стажировку

Студентов ждет три месяца обучения, защита проекта и итоговое собеседование. Обучение пройдет в смешанном формате и включают как курс онлайн-лекций, так и решение реальных задач на практике. Программа состоит из микромодулей, каждый из которых включает теоретический блок, вебинары с экспертами и выполнение практических кейсов. Лучшим выпускникам Школы системного анализа банк предлагает возможность попасть на оплачиваемую стажировку в ПСБ с последующим трудоустройством в штат.

«На российском банковском рынке растет конкуренция за специалистов ИТ-сектора -от уровня цифровой зрелости и сильной ИT-экспертизы зависит эффективность банка в целом. Поэтому ПСБ ведет последовательную работу по формированию кадрового резерва и созданию обучающих программ, с помощью которых студенты смогут получать знания для последующего применения на практике в решении конкретных бизнес-задач банковской сферы. Все преподаватели Школы системного анализа — действующие сотрудники банка: руководители направлений и ведущие специалисты. В будущем мы планируем распространить практику поиска и обучения талантливых студентов и на другие регионы, включая ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области», – отметил Никита Шамрай, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ.