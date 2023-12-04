Приложения РЖД и Сбермаркета исчезли из магазина ПО для iPhone

Приложения «Ситидрайв», «Сбермаркет» и «РЖД пассажирам» пропали из App Store. Американская Apple изо всех сил старается усложнить жизнь россиянам.

Еще три российских приложения удалили из App Store

В App Store стало недоступно для скачивания приложения «Ситидрайв», сообщил РБК.

«Наше приложение недоступно для скачивания в App Store. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения», — говорится в сообщении в телеграм-канале каршеринга.

Также из магазина было удалено приложение «Сбермаркет» и «РЖД пассажирам», которое позволяет смотреть расписание поездов и покупать билеты.

Apple и Google усложняют россиянам жизнь

«Ситидрайв» — часть «О2О Холдинга», который после разделения активов VK и Сбербанка в сфере фудтеха и транспорта в 2022 г. сохранил за собой «Сбербанк», писало издание в декабре 2023 г. В феврале 2022 г. США внесли «Сбер» в санкционный список CAPTA. В течение месяца после этого все американские финансовые институты должны были закрыть корреспондентские счета банка и остановить любые транзакции с его участием.

В апреле 2022 г. Вашингтон внес «Сбер» в список SDN: эти ограничения подразумевают заморозку активов и запрет для американцев вести с ним бизнес. После этого приложения «Сбера» начали пропадать из App Store и Google Play.

РЖД тоже находятся под санкциями ЕС и Великобритании, США вводили ограничения против руководства перевозчика.

В марте 2023 г. из App Store уже пропали приложения нескольких российских банков: «Тинькофф», «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье». Чуть раньше компании включили в список санкций Минфина США. Об этом сообщал «Рамблер». А в ноябре 2023 г. мобильные приложения «Почта банка» и банка «Русский Стандарт» стали недоступны для скачивания в Google Play, как писали РИА «Новости».

Что делать пользователям

В пресс-службе «Сбербанка» и РЖД сказали РБК, что если приложение уже было установлено, то оно продолжит работать в штатном режиме.

В каршеринге призвали пользователей iPhone не удалять приложение и не включать функцию «Сгружать неиспользуемые», чтобы смартфон не удалил приложение самостоятельно.

Функция «Сгружать неиспользуемое» позволяет Apple удалять приложения без согласия их владельцев. Приложения могут быть удалены в фоновом режиме. Функция, при помощи которой Apple удаляет приложения, по умолчанию встроена в iOS.

Опцию «Сгружать неиспользуемое» можно отключить, как писал CNews в мае 2022 г. Тогда уже появилась угроза исчезновения приложений российских банков с iPhone.

Для отключения нужно открыть меню настроек в iPhone и перейти в пункт App Store. Там и будет расположен ползунок активации функции «Сгружать неиспользуемое», который нужно перевести в положение «Выкл.».

Если отключить функцию не удастся, чтобы не дать Apple воспользоваться ею, достаточно ежедневно заходить в приложение, которое важно не потерять.