Совкомбанк проведет IPO на Московской бирже

Совкомбанк объявил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. В результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций банка, что, в частности, позволит повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений. Подать заявку на приобретение акций возможно с 1 по 14 декабря 2023 года через ведущих российских брокеров, включая Совкомбанк. Принять участие в IPO сможет широкий круг инвесторов, в том числе физические лица и институциональные инвесторы.



Предварительные параметры предложения

Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,50 до 11,50 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд рублей до 219 млрд рублей и мультипликатору 2,2х - 2,4х Р/Е 2023 года, без учета ожидаемого привлечения средств на IPO.

В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей.

Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. В то же время ряд существующих акционеров банка, включая институциональных инвесторов, сотрудников и долгосрочных клиентов банка, выразили намерение приобрести акции Совкомбанка в рамках IPO.

Цена IPO будет установлена решением Наблюдательного совета банка по итогам окончания периода сбора заявок, который начнется сегодня, 1 декабря 2023 года, и завершится 14 декабря 2023 года.

К объявлению о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов в объеме 50% от ожидаемого размера предложения.

Действующие акционеры и аффилированные с ними лица примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций банка в течение 180 дней после завершения IPO.

В рамках IPO будет структурирован механизм поддержания цены акций, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов (механизм стабилизации цены).

Ожидается, что старт торгов акциями Банка начнется 15 декабря 2023 года под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Акции были включены в первый уровень листинга Московской биржи. Один лот будет содержать 100 акций.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.

Эмиссионные документы и дополнительная информация раскрыты на официальном сайте uруппы и в регуляторной ленте новостей.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев: «За 20 лет Совкомбанк вырос из небольшого регионального банка с одним отделением в одну из крупнейших и самых динамичных финансовых групп России с активами более двух трлн рублей и присутствием в тысяче городов России. Совкомбанк – это прежде всего история единомышленников, которые с нуля построили один из крупнейших банков в России. Важное конкурентное преимущество Совкомбанка – наши ключевые акционеры принимают непосредственное участие в операционном управлении бизнесом. Вовлеченность акционеров повышает гибкость и скорость принятия ключевых решений и позволяет создавать особую предпринимательскую культуру, ориентированную на рост и лидерство. IPO – закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок».