ПСБ предложил премиальным клиентам платежные стикеры Mir Supreme

ПСБ предложил участникам премиальных программ ПСБ Orange Premium Club и Orange Premium Club + платежные стикеры Mir Supreme c оригинальным дизайном на базе национальной платежной системы «Мир».



Со стикером удобнее

Новый платежный инструмент оснащен чипом для оперативной передачи информации со стикера сразу на платежный терминал. Наклеив стикер на смартфон или чехол телефона, клиенты могут оплачивать покупки в одно касание в любой торговой точке, где принимают бесконтактную оплату, а также снимать наличные в банкоматах ПСБ и банках-партнерах, которые поддерживают работу с бесконтактными банковскими картами.

Со стикером премиальным клиентам также доступны все преимущества платежных карт Mir Supreme в рамках премиальных программ. Бонусная программа ПСБ позволяет владельцу стикера получать до 10% кешбэка, также клиенты получают бонусные вознаграждения от платежной системы «Мир» при оплате покупок в торговых точках партнеров.

Новое платежное решение имеет высокий уровень защиты: наклеиваемая часть стикера не содержит ни CVP-кода, ни срока действия, ни номера. На стикер клиент устанавливает PIN-код, как на обычную карту, и может самостоятельно настроить лимиты по суммам платежных операций. Заказать стикер можно через своего персонального менеджера.

«Сегодня в России появляются различные альтернативные, импортозамещенные pay-сервисы, которые обеспечивают потребителям удобную, быструю бесконтактную оплату. Платежный стикер стал еще одним технологичным решением, который упрощает клиентский путь, позволяя людям пользоваться удобным безопасным бесконтактным способом оплаты и не зависеть от наличия банковской карты в кошельке. Технология платежных стикеров дает возможность проводить оплату, даже если разрядился мобильный телефон. Такой инструмент прежде всего будет востребован среди владельцев iPhone, а также у клиентов, которые увлекаются новыми технологиями: они смогут протестировать работу платежного стикера и убедиться в простоте и надежности его использования», — отметил Давыд Коробченко, вице-президент, директор департамента по развитию премиального сегмента, инвестиционных и ипотечных продаж ПСБ.