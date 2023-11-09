РСХБ на Finopolis: импортозамещение ведет к сокращению расходов и ускорению развития отечественного программного рынка

Заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, выступая на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis, рассказал о достижении 100% замещения в особо значимых классах программного обеспечения, 23% сокращения расходов при проведении закупок ПО и других аспектах импортозамещения в банке.



Полный цикл разработки своего ПО

«Три года назад Россельхозбанк начал разработку собственной интеграционной платформы на базе opensource технологий. По результатам работы мы получили не только интеграционное решение, но и PAAS платформу AppFarm. На её базе нам удалось создать условия для построения полного цикла разработки собственного программного обеспечения и для работы приложений в единой экосистеме. Именно в ней ежедневно обрабатывается более 200 млн сообщений и работает более 40 прикладных систем банка, многие из которых являются критическими для поддержания основных бизнес-процессов», — отметил Николай Ульянов.

Николай Ульянов , Россельхозбанк: Политика импортозамещения дала нам шанс сделать хорошие отечественные продукты

В России есть все ресурсы и инструменты, чтобы делать собственные технологические системы. Более того, отечественные разработки в перспективе могут помочь компаниям сократить расходы. Например, уже сейчас технологические подразделения Россельхозбанка смогли сократить комплексные расходы на закупку виртуальных вычислительных единиц (VCPU), состоящие из железа и системного ПО, в среднем на 23%. Вместе с тем одновременный переход на импортозамещенные аналоги программно-аппаратного обеспечения существенно повышает операционные риски на период миграции. А в ряде случаев сохраняется тенденция на ежегодное значительное повышение цен российскими производителями софта.

Катализатор развития

«В целом технологический парк РСХБ складывается из более чем 200 систем, при этом 80% бизнес-процессов обеспечиваются лишь 13 опорными решениями. Собственные разработки позволяют сделать продукт высокотехнологичным и адаптированным под конкретные нужды банка и его клиентов. Наличие возможности создавать новые сервисы становится отличным мотиватором для ИТ-команды. Политика импортозамещения дала нам шанс сделать хорошие отечественные продукты. Можно с уверенностью сказать, что потребность разрабатывать новый технический стек — это катализатор для развития навыков современного ИТ-специалиста», — добавил Николай Ульянов.

РСХБ уже более 5 лет занимается собственной разработкой, а также внедряет в работу отечественные технологии. За это время удалось создать десятки прикладных решений на основе открытого кода 18 из них зарегистрированы в Едином реестре российских программных продуктов. Более того, в 2023 году РСХБ нарастил собственный парк российского радиоэлектронного оборудования с 0 до 15% от всего «железа» в банке.

Форум Finopolis, проводимый Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка, является крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.