В России аномально выросло число бот-атак на онлайн-магазины и аптеки

Количество ботов, создающих «грязный» трафик в сфере онлайн-ритейла и фармацевтики резко выросло в III квартале 2023 г. На рост может влиять не только активность злоумышленников, планирующих DDoS-атаки, — недобросовестные маркетологи выдают ботов за целевую аудиторию клиентов.



Боты атакуют

Количество ботов, создающих «грязный трафик», или имитацию пользовательской активности, на сайтах компаний в сфере онлайн-ритейла и фармацевтики резко выросло в III квартале 2023 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование компании Qrator Labs, которая специализируется на обеспечении доступности интернет-ресурсов и нейтрализации DDoS-атак.

Общее количество атак ботов в июле – сентябре 2023 г. составило 3,8 млрд, 24% пришлась на ритейл, еще почти 10% — на аптеки. В III квартале 2022 г. на них приходилось 12% и 2% бот-трафика соответственно.

Общее число попыток кибератак, связанных с ботами, в секторе ритейла с августа по октябрь 2023 г. по данным ГК «Солар» выросло год к году на 50% — с 3,8 млн до 5,7 млн.

Что происходит

Рост числа ботов, фишинговых сообщений и других мошеннических действий чаще всего связан с двумя факторами: степенью диджитализации и денежным оборотом в отрасли, сказал «Ведомостям» представитель Angara Security. Под ботами подразумеваются аккаунты, которые не принадлежат реальным людям, а создаются для нагрузки ресурса множеством запросов, например, с целью проведения DDoS-атак.

Фото: rawpixel.com на Freepik Одна из причин роста «грязного» трафика — недобросовестные маркетологи, которые гонят клиентам ботов вместо целевой аудитории

На рост грязного трафика на аптечных сайтах могли повлиять действия маркетологов, считает руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров.

«Недобросовестные маркетологи в целях экономии нагоняют на веб-сайты клиентов не целевую аудиторию, а ботов, которые только по внешним признакам могут быть идентифицированы в качестве потенциальных клиентов. Клиент маркетологов, в свою очередь, заинтересован в снижении расходов на рекламу и не всегда способен отмести грязный трафик от целевого», — отметил эксперт.

Банкам боты не страшны

Меньше всего боты атакуют сайты финансовых организаций — 1,3%. Монетизировать бот-активность в финансовом секторе сложно, тем более что банки раньше всех начали закупать системы очистки трафика от ботов, объясняет заместитель директора Центра компетенций НТИ (Национальная технологическая инициатива) «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР (Томский государственный университет систем управления) Руслан Пермяков.

Против недобросовестных маркетологов у банков тоже есть средство, как сказал руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet Игорь Бедеров. У них есть собственные системы лидогенерации (привлечения контактов) с достаточно жесткими условиями работы для маркетологов, а также с использованием инструментов проверки входящего трафика. Остальные отрасли этого позволить себе не могут.