«Яндекс» создал сервис накопления денег для граждан. Выплаты происходят в 30 раз чаще, чем в банке

«Яндекс» открыл доступ к своему сервису накоплений «Сейвы». В нем можно хранить до 10 млн руб. под 9-13% годовых и выводить проценты на остаток хоть каждый день. Обычные банки позволяют делать это, как правило, не чаще раза в месяц. Проект организован на основе фирменного банка «Яндекса», созданного на базе банка «Акрополь».

Новый финтех-продукт «Яндекса»

Российский интернет-гигант «Яндекс» сообщил CNews о запуске нового финтех-продукта «Сейвы». Под этим названием скрывается накопительный счет с высокой ставкой и возможностью ежедневных выплат процентов. На момент выпуска материала проект работал в режиме раннего доступа. Опробовать его в числе первых, как рассказали CNews представители «Яндекса», смогут лишь «активные пользователи “Карты плюса”». На вопрос редакции, когда доступ к сервису будет предоставлен всем желающим, в «Яндексе» на момент выхода материала не ответили.

Процентная ставка для всех пользователей «Сейвов» составит 13% годовых, но только в течение первых трех месяцев с момента открытия счета. В четвертом и последующих месяцах она будет находиться на уровне 9%, утверждают в «Яндексе». На вопрос CNews о наличии планов вносить изменения в эти лимиты, например, расширить действие 13% на весь срок накопления, в компании ответили: «Это актуальная ставка на ближайшее время, но мы будем внимательно следить за ситуацией».

«Таинственная» карта «Яндекса»

«Карта плюса» – это еще один финтех-продукт «Яндекса», напрямую связанный с его собственным банком. Как сообщал CNews, свой банк у интернет-гиганта появился в апреле 2021 г., когда он приобрел банк «Акрополь». В сентябре 2021 г. он сменил название на «Яндекс банк».

Фото: Яндекс «Яндекс» вплотную взялся за свое развитие в финтехе

В российском финтехе «Яндекс» – один из первопроходцев. Еще летом 2022 г. он запустил платежную систему «Яндекс деньги», просуществовавшую до лета 2020 г. Сейчас она принадлежит Сбербанку и носит название «ЮMoney».

Что касается проекта «Сейвы», то в будущем он превратится линейку финтех-сервисов – «Яндекс» намерен вывести новые продукты для накопления. Подробности о них он пока не раскрывает.

Чаще, чем в банках

Одна из главных особенностей нового финтех-сервиса «Яндекса» – это возможность получать выплату процентов по вкладу хоть каждый день. Для сравнения, большинство банков предоставляют своим вкладчикам такую возможность раз в месяц или реже, то есть пользователи «Сейвов» смогут получать проценты с накоплений как минимум в 30 раз чаще.

В «Яндексе» уточнили, что ежедневные выплаты будут доступны в течение всего срока действия счета.

«Проценты платятся каждый день на фактический остаток на счете, – уточнили CNews представители «Яндекса». – Так пользователь может сразу начать распоряжаться заработанными процентами, а не ждать окончания месяца или расчетного периода».

«Яндексу» такой подход тоже выгоден. «По результатам тестов это (выплата процентов на ежедневной основе – прим. CNews) сильно увеличивает вовлечение в “Сейвы” – пользователи каждый день возвращаются в продукт, чтобы проверить новую сумму», – рассказали CNews в «Яндексе».

Вместо одного счета – сразу десять

Каждый пользователь, решивший хранить накопления в «Сейвах», получит возможность держать деньги не на одном счету, а сразу на десяти. Можно открыть любое количество счетов, но не более 10 на одного пользователя. На вопрос редакции, почему именно 10 счетов, в «Яндексе» заявили: «Исследования показали, что это оптимальное количество счетов для разных целей» «Но будем анализировать активность пользователей», – добавили в компании.

Сумма пополнения может быть любой, вплоть до 1 рубля – здесь лимитов по нижней границе нет. А вот верхняя граница все же имеется, хотя она распространяется не на один конкретный счет, а на все, что открыл пользователь. Хранить в «Сейвах» можно не более 10 млн руб. в сумме – их можно внести на один счет, а можно распределить по нескольким, в любых долях. Главное, чтобы в общем на счетах было не более 10 млн руб.

Не исключено, что в дальнейшем «Яндекс» изменит эти лимиты, но пока неизвестно, в какую сторону – в большую. Или меньшую. «Будем следить за развитие продукта и принимать решение на основе пользовательского опыта», – сообщили CNews представители интернет-гиганта.

Максимально упрощенный вывод средств

В отличие от многих других финтех-продуктов, в простым в «Сейвах» является процесс не только пополнения счета, но и еще опустошения. Так, внести деньги можно по реквизитам из любого банка, или же можно воспользоваться «Картой плюс» и перевести средства с нее.

Вывод денег осуществляется в обратном порядке – можно направить деньги на «Карту плюс», а с нее – в любой банк через Систему быстрых платежей. Для тех, у кого такой карты нет, предусмотрен вариант с прямым переводом на счет в любом банке по реквизитам.