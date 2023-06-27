«Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг»

«Умный лизинг» – программа, нацеленная на дальнейшее развитие сервисов для владельцев и пользователей автотранспорта. «Совкомбанк Лизинг» реализует программу совместно с «Лабораторией Умного Вождения».



Что умеет «Умный лизинг»?

Система «Элемент» в сочетании с телематической охранной платформой Connected Car открывает множество возможностей в режиме онлайн: диагностика технического состояния, контроль топлива, затрат, стиля вождения, удаленное управление функциями автомобилей, контроль геозон и т.д. Функционал системы и встроенных AI-технологий позволяет точно восстанавливать обстоятельства ДТП: динамику разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля, а за счет сервисов безопасности минимизирует риски противоправных действий со стороны третьих лиц.

Генеральный директор «Совкомбанк Лизинг» Антон Василенко: «Умный Лизинг» – это инфраструктура цифровизации для контроля, планирования и повышения эффективности управления автопарками. Наши клиенты смогут наполнять эту инфраструктуру своими автомобилями, масштабируя ее в зависимости от своих потребностей и задач. У клиентов, у нас и у страховщиков вся картина перед глазами, поэтому решение любых вопросов – от обслуживания и ремонта до разбора ДТП – становится чисто техническим».

При коллаборации финансового и технологического продуктов на этапе продажи лизингополучателю предоставляется полноценный виртуальный центр мониторинга, который в любой момент можно открыть в смартфоне или на компьютере. Лизингополучатель получает информацию о местонахождении автомобилей, о том, как они эксплуатируются, как расходуется топливо, заранее оценивает траты на ТО и моментально узнает о неисправности авто или аварии.

Директор по развитию «Лаборатории Умного Вождения» Тимур Кузеев: «Реализуя партнерство с Совкомбанк Лизинг, мы нацелены на синергию финансового и технологического продуктов, чтобы клиенты смогли получить финансовую выгоду в момент приобретения автомобиля, а также в период его использования благодаря телематической платформе. В ближайшем будущем совместно с коллегами мы планируем расширить доступность продукта для транспортных средств с предустановленным решением «Эра-Элемент» (Эра-ГЛОНАСС) в рамках специальных финансовых программ от группы Совкомбанк».

Критерий выбора

При запуске программы важными критериями для «Совкомбанк Лизинг» являлись наличие у технического партнера собственного решения «Эра-ГЛОНАСС», поставляемого автомобильным брендам, и действующих проектов с автопроизводителями, аккредитация в страховых компаниях, дилерских центрах, а также санкционная устойчивость. Благодаря соответствию этим требованиям и наличию стандартов телематических данных партнером была выбрана «Лаборатория Умного Вождения». Разработчик реализует проект с АВТОВАЗ (LADA Connect), ключевыми китайскими автомобильными брендами, имеет высокую рыночную аккредитацию, в том числе среди страховых компаний, что позволяет масштабировать продуктовые возможности и финансовые программы для клиентов группы Совкомбанк в текущей цифровой трансформации.

Председатель совета директоров «Совкомбанк Лизинг» Артем Языков: «Внедряя новые процессы, Совкомбанк Лизинг учитывает тенденции рынка и потребности наших клиентов. Программа «Умный лизинг» предоставляет нашим клиентам новый удобный онлайн-сервис, а нам – возможность предложить наиболее выгодные условия автолизинга с учетом индивидуализации. Это дополнительно позволит предпринимателям снижать издержки и стоимость эксплуатации автомобилей, а также повысит безопасность пользования транспортом. Наличие функции противоугонной защиты автомобилей важна и для нас, как лизингодателя, и для наших клиентов».

Программа «Умный Лизинг» доступна для клиентов «Совкомбанк Лизинг» с 3 июля по всей России. На следующем этапе к сервису смогут подключиться клиенты, которые ранее приобрели транспортные средства в Совкомбанк Лизинг.