Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

Крупнейшее мероприятие лета 2023 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 20 июня.

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CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, примет участие в CNews FORUM Кейсы

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Мероприятие будет состоять из семи тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в промышленности», Low-Code и «ИТ в ритейле».

Роман Жуков, руководитель направления Управления цифровой трансформации, «Зарубежнефть»

На секции «ИТ в промышленности» выступят руководитель направления Управления цифровой трансформации «Зарубежнефти» Роман Жуков; заместитель генерального директора по развитию и инновациям, группы компаний «Москабельмет» Ян Анисов; руководитель отдела инфраструктуры данных «Уралхима» Владимир Вавра; директор R&D центра агрохолдинга «Степь» Сергей Косогор; руководитель проектного офиса «Северсталь Диджитал» Эдуард Ставрати; директор по ИТ «Щербинского лифтостроительного завода» Илья Заянц; руководитель группы интернет вещей «Сибур Диджитал» Василий Ежов; ведущий ML-разработчик SimbirSoft Денис Стенюшкин; руководитель отдела разработки ПО BIOCAD Александр Колесов.

Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям группы компаний « Москабельмет

В прошлые годы участниками CNews FORUM Кейсы были министр цифрового развития России Максут Шадаев; заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин; директор департамента информационных технологий «Уралхима» Валерий Фокин; управляющий директор по ИТ «Московской биржи» Андрей Бурилов; управляющий директор дирекции трансформации клиентов CIB, департамент ключевых клиентов, Сбербанка Андрей Дмитриев; директор по информационным технологиям «Аптечной сети 36,6» Алексей Ефёров; управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак; начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Retail Group Юрий Пчелин; директор по инновациям «СКБ банк» Виталий Копысов; директор по цифровой трансформации «Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Денис Сологуб; корпоративный ИКТ-директор компании «Май» Евгений Михалев; директор по маркетингу и рекламе ZENDEN Ирина Шанина; директор по информационным технологиям, член правления НРД Павел Андрианов; директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги» «Московской биржи» Андрей Лагунов; ИТ бизнес-партнер, МКБ Дмитрий Сыцко; Head of Data Science «Согаза» Сергей Алешкин; начальник управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации УПП «Мосгаза» Валентина Руднева; директор по цифровой трансформации бизнеса, «Европейский медицинский центр» Егор Сафрыгин; независимый эксперт Юрий Сирота; главный менеджер дирекции по снабжению «Евраза» Нина Полянская; руководитель BI, «Комус» Павел Мартынов; начальник отдела компетенций BI и RPA «Объединенная металлургическая компания» Павел Ульихин; Head of Data Science «Лента» Ирина Голощапова; руководитель направления Data Science «Финам» Николай Саратовский; директор проекта «Каталог данных» Arenadata Иван Новоселов; директор по развитию бизнеса ГК Luxms Александр Тютюнник; главный архитектор, Luxms BI Дмитрий Дорофеев.

Сергей Косогор, директор R&D центра, агрохолдинг «Степь»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

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