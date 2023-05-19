Россиян стремительно отлучают от офисов Сбербанка под эгидой цифровизации. Банк играет против рынка

С начала 2023 г. Сбербанк закрыл почти 200 своих отделений по стране. Это происходит и в небольших населенных пунктах, и в крупных городах. В качестве альтернативы россиянам предлагают пользоваться банкоматами, которых тоже становится меньше, и «мобильными офисами». Другие финорганизации пример со Сбербанка не берут – они, напротив, активно развивают свое присутствие в офлайне, открывая десятки новых офисов.

Сбербанк растворяется в «цифре»

В России за первые четыре месяца 2023 г. закрылось более 180 отделений Сбербанка – крупнейшего банка в стране по числу клиентов. Как пишет «Коммерсант», Сбербанк стремительно сокращает свое присутствие в офлайне, в то время как его прямые конкуренты, напротив, пытаются упростить россиянам доступ к своим сервисам и открывают новые отделения.

К маю 2023 г. дошло до того, что суммарное число дополнительных офисов российских банков, без учета Сбербанка, превысило количество отделений самого Сбербанка – 12,09 тыс. против 12,07 тыс. соответственно. Об этом говорит официальная статистика Центробанка, и этот случай – первый с начала 2021 г.

Основных причин тут две: другие банки развивают свои региональные офисные сети, а Сбербанк интенсивно ее «оптимизирует». Темпы такой «оптимизации» впечатляющие – по информации издания, в последние месяцы Сбербанк закрывала по 40-60 отделений ежемесячно.

Фото: Сбербанк Сбербанк приучает россиян взаимодействовать с ним по-новому - через банкоматы и техническую поддержку

Впрочем, первым четырем месяцам 2023 г. не удалось потягаться в этом плане с началом осени 2022 г. Если первая треть 2023 г. ознаменовалась исчезновением 186 отделений, то только за один сентябрь 2022 г. их стало меньше на 527.

Давно забытая практика

В последний раз суммарный прирост отделений Сбербанка на территории России наблюдался сравнительно давно – почти три с половиной года назад, в декабре 2019 г. Как пишет «Коммерсант», их число тогда увеличилось на семь.

Новые офисы Сбербанк открывал и в начале 2023 г. – за отчетный период таковых набралось восемь, два из которых заработали в Крыму. Но на общей статистике это никак не отразилось – количество отделений ушло в минус на 186. Для сравнения, за те же январь-апрель 2023 г. другие банки сообща открыли 122 новых отделения.

Вхождение в состав России новых регионов в сентябре 2022 г. тоже позволило банкам расширить географию своего присутствия. Так, с начала 2023 г. в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях суммарное количество отделений банков подскочило на 136 – теперь их почти 350 (на начало мая 2023 г.).

«Цифра» нужна не всем

Уничтожение своей офлайн-сети тем или иным крупным всероссийским банком – это не стремление уйти с рынка, а показатель того, что он хочет стать более современным и цифровым. У некоторых банков, например, у «Тинькофф», и вовсе нет ни одного отделения – все вопросы клиент решает через мобильное приложение или звонок в техподдержку.

Но все же посещение офлайн-офиса любого банка – по-прежнему весьма востребованный способ взаимодействия россиян с выбранной ими финансовой организацией. Такого мнения, пишет издание, придерживается председатель правления ассоциации «Национальный платежный совет» Александр Линников. «Традиционные банковские сервисы, предполагающие личное общение с клиентами, остаются востребованными», – заявил Линников, подчеркнув, что офисы банков востребованы в населенных пунктах, где качество связи и доступа в интернет пока далеко от идеала. «Кроме того, есть еще прайвет-банкинг, где вне зависимости от качества связи значение личного общения крайне велико», – добавил он.

Также следует отметить, что далеко не все россияне могут освоить мобильное приложение банка. К примеру, людям с ограниченными возможностями может быть крайне тяжело взаимодействовать со смартфоном, и им удобнее посетить отделение банка.

Власти наблюдают за ситуацией

Государство в курсе того, что происходит в банковском сегменте, и осведомлено о стремительно закрывающихся отделениях крупнейших российских финорганизаций. В частности, на эту проблему еще в середине апреля 2023 г. обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Очень важно, чтобы этот процесс (закрытие отделений Сбербанка; – прим. CNews) не ударил по тем... клиентам..., у которых нет ни смартфона, ни быстрого мобильного интернета, а значит, они просто физически не могут воспользоваться банковскими цифровыми сервисами», – сказала она.

Альтернативное обслуживание, которое работает не всегда

В Сбербанке сообщили «Коммерсанту», что в небольших населенных пунктах отказываются от классических офисов в пользу так называемых «альтернативных форматов обслуживания». К ним в банке отнесли банкоматы и мобильные офисы, а также возможность снять наличные деньги с карты на кассах в магазинах. Такое замещение происходит «в случае длительной невозможности подбора помещения или персонала».

Причина закрытия офисов в крупных городах, по версии Сбербанка, иная. Если то или иное отделение фиксирует небольшой поток клиентов, и если «в шаговой доступности» от него имеется более крупное представительство с хорошим клиентопотоком, и «в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор продуктов и сервисов, услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний», – заявили изданию представители банка.

Открытым остается вопрос, что именно считать «шаговой доступностью». В некоторых городах-миллионниках на юге России отделения Сбербанка находятся на расстоянии двух-трех километров друг от друга, что составляет несколько остановок общественного транспорта.

Подчеркнем, что количество банкоматов в России, как и число отделений Сбербанка, тоже постоянно стремится к сокращению. Для сравнения, на начало ковидного 2020 г. таких устройств в стране насчитывалось около 202,6 тыс., из которых 131,9 тыс. позволяли снимать наличные (статистика Банка России). На 1 января 2023 г. их осталось 179,7 тыс. и 114,3 тыс. соответственно. Другими словами, россиянам стало сложнее не только искать «альтернативные форматы» обслуживания, но и снимать деньги со своих счетов.