Сбербанк создал собственную ОС

«Дочка» Сбербанка подала заявку на регистрацию своей серверной ОС в реестре российского ПО. Предположительно, она нужна, в первую очередь, для перевода госведомств на сервисы платформы «Гостех». Эксперты считают, что Сбербанку выгодно иметь собственную отечественную ОС в рамках контура «Гостеха», так как ГИС на базе этой платформы — рынок, который будет расти. К тому же у Сбербанка появляется возможность развивать собственные решения.

Серверная ОС «дочки» Сбербанка

Дочерняя компания Сбербанка «Сбертех» направила 27 апреля 2023 г. заявку в реестр российского ПО при Минцифры на регистрацию собственной ОС Platform V SberLinux OS Server, пишут «Ведомости». Регистрация позволит использовать эту серверную операционную систему для перевода ведомств госсектора на сервисы платформы «Гостех», разрабатываемой «Сбертехом».

Такие серверные ОС как Platform V SberLinux OS Server предназначены для управления инфраструктурой, виртуализации оборудования и использования прикладных сервисов и ПО в облаке. К ним предъявляются серьезные требования с точки зрения надежности, безопасности, масштабирования и стабильности работы.

Это связано с тем, что подобные ОС рассчитаны на многопользовательское и мультисервисное использование. Об этом изданию рассказал технический директор «Датару» Алексей Коваленя. «Серверную ОС стоит использовать тогда, когда требуется круглосуточная доступность инфраструктуры, а вероятность сбоев должна быть сведена к минимуму», — отметил он.

Полезная бюрократия

Партнер департамента управленческого консалтинга компании ДРТ (в прошлом — подразделение «Делойт» в России) Сергей Кудряшов объяснил изданию, что новая ОС предназначена для облачной платформы на базе ЦОДов «Ростелекома», в которой будут развернуты сервисы «Гостеха». Таким образом, ведомства смогут обойтись без собственных ЦОДов под эти системы. Кудряшов добавил, что необходимость регистрации нового ПО в реестре связана с необходимостью его внесения в перечень технологий, используемых в гособлаке. В реестр отечественного ПО включены уже около 40 продуктов Platform V «Сбертеха».

«Гостех» — это облачное платформенное решение для создания цифровых сервисов и информсистем для органов власти и бизнеса с единой средой разработки и маркетплейсом. Платформа также позволяет разработчикам продавать свое программное обеспечение госорганам, минуя тендеры.

От истоков к указам

Запуск платформы был поручен Правительством Сбербанку и анонсирован еще в 2020 г. Она должна была объединить в себе разрозненные государственные информационные системы, находящиеся в пользовании ведомств. К октябрю 2022 г. Правительством была утверждена концепция платформы. Главным ожиданием властей от площадки на тот момент было сокращение бюджетных расходов на поддержку госпорталов и удобство пользователей.

Руководитель Департамента цифровых решений агентства «Полилог», разработчик Polycode Людмила Богатырева отметила в разговоре с CNews, что для успешного функционирования «Гостеха» требуются отечественные ОС и СУБД. У Сбербанка уже есть СУБД Platform V Pangolin, которая использовалась при разработке платформы. Эксперт считает, что Сбербанку выгодно иметь и собственную ОС в рамках контура «Гостеха». По ее словам, госинформсистемы (ГИС) на базе «Гостеха» — это рынок, который будет только расти. Соответственно, своя ОС — это возможность развивать собственные решения.

Platform V SberLinux OS Server изначально создавалась вместе с Platform V. Она учитывает все нюансы архитектуры «Гостеха», обеспечивает гарантированную отказоустойчивость и совместимость с платформой, продолжает Богатырева. В этой же логике Platform V SberLinux OS Server продолжит развиваться совместно с «Гостехом», что обеспечит более быструю актуализацию под новые версии платформы, уверена она. По ее словам, это ключевое преимущество данной ОС по сравнению с другими отечественными аналогами в рамках контура «Гостеха». Эксперт считает, что использование других ОС также будет возможно, при этом потребуется их постоянная доработка и проверка совместимости.

Богатырева разделила целевую аудиторию данной ОС условно на две группы. Первая — это федеральные и региональные органы госвласти, которые уже создали или создают свои ГИС на «Гостехе». Ко второй группе она отнесла разработчиков, которые создают ПО для органов власти, совместимое с «Гостехом». «Вероятно, Platform V SberLinux OS Server станет одним из базовых сервисов в “Госмаркете”. Это позволит охватить наибольшую долю рынка ГИС, которые мигрируют на Гостех», — заявила она.

Директор R&D-центра IVA Technologies Виктор Петров сказал CNews, что, согласно приказу Минцифры, государственные предприятия не могут использовать продукты, которые базируются на других ОС, кроме российских. Поэтому для того, чтобы Сбербанку продавать собственные решения, нужна ОС, которая должна быть отечественной.

«Причем, Сбербанк конечно мог пойти и по другому пути — дорабатывать свои решения под российские ОС, уже присутствующие в реестре отечественного ПО. Но, это не всегда оптимально для разработчика, а также заметно увеличивает сроки и стоимость разработки», — считает эксперт. Он отметил, что преимущества данного шага вполне очевидны. «Сбербанк, имея собственную ОС в реестре, сможет сразу предложить госзаказчикам комплекс совместимых продуктов, включающий ОС как базу», — резюмирует он.

Руководитель направления развития бизнеса группы Softline Александра Залманова сказала CNews, что регистрация ОС Сбербанка в реестре отечественного ПО даст возможность применять эту операционку в госкомпаниях, их подведомственных учреждениях и органах власти, а также в компаниях с госучастием. Регистрация в реестре позволит этой категории компаний использовать данную ОС в своей инфраструктуре. Преимуществом также станет отмена платежей НДС, повышение доверия клиентов и укрепление репутации компании на рынке.

Эксперт отметила, что доля рынка ОС Сбербанка на сегодняшний день неизвестна, но на рынке операционных систем есть три основных лидера: «Астра» (ОС Astra Linux), «Редсофт» («Ред ОС») и «Базальт СПО» («Альт»). Залманова считает, что внесение собственной ОС в реестр позволит Сбербанку расширить свои возможности и в дальнейшем конкурировать с лидерами рынка.

Платформа «Гостех» была разработана по заказу Минцифры на базе Platform V. 31 марта 2023 г. указом Президента России №231 был утвержден график перевода ГИС на «Гостех». Перевод федеральных ГИС должен был начаться уже с 1 апреля 2023 г. Региональные ГИС начнут переводить на платформу с 1 января 2024 г. Из документа также следовало, что создание, развитие и эксплуатация ГИС с использованием «Гостеха» не осуществляются, если они содержат сведения, составляющие гостайну, служебную тайну в области обороны, тайну следствия и судопроизводства и пр. Правительству нужно в десятимесячный срок внести в законодательство изменения, необходимые для развития платформы.