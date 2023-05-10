Иностранные сервисы продажи авиабилетов и брони в отелях снова принимают российские Visa и Mastercard

Зарубежные сайты вновь принимают российские карты для оплаты авиабилетов и отелей по всему миру. К таковым относятся китайский сервис Trip.com, американская туристическая компания Expedia и City.Travel, зарегистрированная в ОАЭ. Сервисы принимают, как Visa и Mastercard, так и карты «Мир». По мнению экспертов, со временем организаций, которые принимают отечественный «пластик», будет все больше.

На радость путешественникам

Иностранные сайты и сервисы для бронирования отелей и покупки авиабилетов снова начали принимать российские банковские карты. В этом убедились «Известия».

После марта 2022 г. из-за ухода Visa и Mastercard из России, россияне лишились возможности пользоваться выпущенными в стране картами за рубежом и при оплате покупок на иностранных сервисах.

Несмотря на санкции, в 2023 г. российские карты начал принимать китайский сервис Trip.com. Об этом изданию рассказали представители сервиса. Trip.com позволяет приобрести авиабилеты и забронировать отели по всему миру. Для этого можно использовать любые российские карты Visa, Mastercard, «Мир» и UnionPay.

Кто еще принимает карты россиян

Помимо Trip.com оплату российскими картами принимают и другие сервисы. К ним относятся американская туристическая компания Expedia и зарегистрированный в ОАЭ портал продажи авиабилетов и бронирования гостиниц City.Travel. Представители Expedia сообщили изданию, что тур могут приобрести владельцы российских Visa и Mastercard. City.Travel же работает с любыми российскими картами.

Пользователи форума путешественников сообщают, что при оплате UnionPay бывают «сбои», из-за которых покупку все-таки можно оплатить картой из России со второй попытки.

Популярный в России сервис Booking.com пока российские карты не принимает. На Форуме «Винского» (сообщество любителей самостоятельных путешествий) сообщают, что на Booking можно забронировать отель с оплатой во время заселения. Но таких гостиниц значительно меньше, нежели тех, которые берут предоплату. Форумчане предупреждают, что при оплате на месте следует заранее связываться с отелем, иначе сервис может проверить карту пользователя и отменить бронь.

Представители Банка Дом.РФ и Росбанка подтвердили случаи успешных транзакций на сайтах Trip.com и City.Travel. В основном пользователи сайта оплачивают отели и билеты российскими Mastercard, картой «Мир» и Visa.

Дальше — больше

Эксперты, опрошенные «Известиями», полагают, что со временем иностранных сервисов, которые принимают российские карты будет все больше.

Оплата покупок на иностранных сервисах осуществляется через российские банки и платежные системы или через кредитную организацию, которая имеет корсчет в ЦБ, пояснил изданию основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, с российскими картами работают организации из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Но транзакции из-за санкций не могут идти напрямую из России, отметил гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Некоторые компании открывают представительства в России или же имеют открытые счета в банках дружественных стран, пояснил он.