CNews приглашает на работу талантливых журналистов и редакторов

CNews приглашает на работу редакторов и журналистов. Вот наши вакансии.

ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

подготовка материалов;

проведение интервью.

Требования:

грамотный русский язык;

знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;

владение английским языком является преимуществом.

Условия:

размер оплаты определяется по результатам собеседования;

допускается удаленка, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.

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РЕДАКТОР ЛЕНТЫ НОВОСТЕЙ

Обязанности:

редактура и выпуск материалов в ленту новостей CNews.

Условия:

размер оплаты определяется по результатам собеседования;

работа удаленная, рассматриваются кандидатуры соискателей, живущих вне Москвы.

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АВТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

написание статей;

проведение интервью.

Требования:

грамотный русский язык;

знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом.

Условия:

размер оплаты определяется по результатам собеседования;

допускается удаленная работа;

рассматриваются кандидаты, живущие вне Москвы.

Отправить резюме.