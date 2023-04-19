Сбербанк прорвался сквозь санкции в App Store и опубликовал приложение для iPhone. Его разработчик покрыт тайной

Пользователи iPhone получили возможность скачать новое приложение Сбербанка из App Store. Возможность эта временная – все предыдущие утилиты Apple удалила, прикрываясь санкциями. В описании к приложению упоминаний о Сбербанке нет – его разработчиком назначена некая компания LLC Open Digital Solutions.

А вдруг получится

В магазине приложений Apple App Store внезапно появилось приложение SBOL – мобильная утилита Сбербанка. Сбербанк с весны 2022 г. находится под санкциями США, вследствие чего Apple не желает видеть его софт в своем каталоге. Нынешняя попытка стала четвертой по счету, когда Сбербанк пытается в обход санкций попасть в App Store – предыдущие Apple пресекала почти моментально.

В описании к приложению нет ни единого упоминания Сбербанка, а в графе «Разработчик» указана компания LLC Open Digital Solutions. Представители банка подтвердили CNews подлинность приложения: «Сбер рекомендует установить приложение SBOL клиентам владельцам устройств iPhone. Мы подтверждаем, что использование SBOL полностью безопасно, данные клиентов надежно защищены».

Приложению требуется iOS минимум версии 13, вышедшей в 2019 г. Эту прошивку получили многие старые устройства Apple, начиная с iPhone 6S образца 2015 г., что позволяет пользоваться приложением на всех смартфонах Apple, появившихся за последние восемь лет.

Новое приложение Сбербанка доступно для загрузки напрямую из App Store. Но, как показала практика, это временно

Представители банка порекомендовали своим клиентам удалить все имеющиеся на их iPhone приложения банка и установить новую версию SBOL, пока оно доступно для загрузки в каталоге Apple. «Тем клиентам, у которых есть установленное ранее банковское приложение «Сбербанк онлайн» или приложения СБОЛ, мы все равно советуем скачать и использовать новое приложение, потому что в него добавлены новые возможности. После регистрации в новом приложении предыдущие версии, по желанию, можно удалить», – сообщили CNews представители Сбербанка.

Таинственный разработчик

О создателе новой версии iOS-приложения Сбербанка официальной информации на момент публикации материала не было. На вопросы CNews в Сбербанке не ответили.

В переводе на русский LLC Open Digital Solutions – это ООО «Открытые цифровые решения». В России компания с таким названием действительно существует – по данным ЕГРЮЛ, она была зарегистрирована в октябре 2022 г. в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб., и ее единственным на 19 апреля 2023 г. владельцем являлся Роман Артамонов. Он же занимает в компании должность гендиректора.

Основной вид деятельности предприятия – «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» (код ОКВЭД 62.02). Дополнительных видов деятельности у нее 16, среди которых: «58.29 Издание прочих программныхпродуктов», «62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения» и «63.12 Деятельность web-порталов».

К чему такие сложности

Удаление любого приложения из App Store по решению разработчика или самой Apple автоматически означает, что его нельзя будет установить повторно или хотя бы обновить. App Store – это единственный каталог приложений для iOS, и других не существует потому, что Apple запрещает создавать их. В iOS даже нет поддержки сторонних магазинов.

Удаление оригинального приложения «Сбербанк онлайн» весной 2022 г. обернулось для многих клиентов Сбербанка, пользующихся iPhone, настоящей неожиданностью. При смене телефона или сбросе имеющегося к заводским настройкам повторно установить утилиту стало нельзя, и у них осталось два выхода – пользоваться старым iPhone и не возвращаться к заводским настройкам или перейти на веб-версию приложения, работающую через браузер.

Фото: Сбербанк Пользоваться мобильным ПО Сбербанка и других подсанкционных банков без ограничений проще простого - нужно лишь распрощаться с монополией Apple и перейти на Android

Существуют и неофициальные методы решения проблемы, в том числе через ПК-программу iMazing от китайских разработчиков, но такие «костыли» подойдут не всем пользователям.

Как Сбербанк в App Store возвращался

Первая попытка Сбербанка тайно прошмыгнуть в каталог App Store состоялась летом 2022 г. Приложение пробыло в каталоге всего несколько дней, после чего кануло в Лету, как только Apple прознала о его существовании. Следующие две попытки тоже не увенчались успехом – новые версии утилиты СБОЛ разделили участь первой.

В конце 2022 г. Сбербанк придумал, как вообще не зависеть от Apple в вопросе распространения своего приложения – он создал специальную утилиту, которая позволяет загружать нужный банковский софт на iPhone клиентов прямо в отделении. Единственная сложность – клиенту нужно предоставить работнику Сбербанка свой iPhone в разблокированном виде, а на это решится далеко не каждый.

Стала ли такая услуга востребованной, в Сбербанке не уточняют. Но появление новой версии СБОЛ в App Store может говорить о том, что россияне не прониклись доверием к такому сервису.

Android лучше

В фирменном каталоге приложений Google для OC Android утилиты Сбербанка тоже нет с весны 2022 г. по той же причине – Google, как и Apple, свято чтут «заветы» властей США и поддерживают антироссийские санкции. Но владельцы Android-смартфонов и по совместительству клиенты Сбербанка абсолютно по этому поводу не расстраиваются.

В Android нет монополии на магазин приложений, и потому можно пользоваться любым существующим, в том числе отечественным RuStore, за которым стоят Минцифры и холдинг VK. В RuStore приложение Сбербанка в наличии, но если нет желания регистрироваться в десятках магазинов, можно скачать «Сбербанк онлайн» с официального сайта «Сбера» и в два счета, без использования стороннего ПО и посещения отделения банка, установить его самостоятельно. Кроме того, в новых версиях утилиты есть встроенный механизм обновления – при появлении свежей сборки на сайте банка приложение предложит скачать ее, без привязки к какому-либо конкретному стору – российскому или зарубежному.