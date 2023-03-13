Крах эпохи стартапов. В США за сутки рухнул главный венчурный банк Кремниевой долины

Крах SVB

Финансовый регулятор США (FDIC) закрыл Silicon Valley Bank (SVB) – коммерческий банк, входивший в 20-ку крупнейших финансовых организаций США и специализировавшийся на работе с технологическими стартапами Кремниевой долины. Все бизнес-операции переданы под внешнее управление FDIC. Об этом сообщило агентство Reuters.

По заявлению Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC), все отделения банка будут вновь открыты утром 13 марта 2023 г., и владельцы застрахованных вкладов получат возможность вывести принадлежащие им средства с депозитов. По мере ликвидации активов банка выплаты будут получать и остальные вкладчики.

Проблема заключается в том, что 89%, вложенных клиентами средств, на сумму $175 млрд по состоянию на конец 2022 г. не были застрахованы. Около 37,5 тыс. депозитных клиентов Silicon Valley Bank держало свыше $250 тыс. на своих счетах, то есть суммы, превышающие установленный предел для страхования вкладов. Владельцев полностью застрахованных вкладов гораздо больше – около 106,5 тыс., но на них приходится сравнительно небольшая сумма – $4,8 млрд.

Федеральная резервная система (ФРС) опубликовала заявление, в котором говорится о работе над созданием программы срочного финансирования банков, которая направлена на защиту финансовых организаций, пострадавших от банкротства SVB.

Основанный в 1983 г. в Сан-Хосе (Калифорния) Silicon Valley Bank – самый крупный закрывшийся американский банк со времен финансового кризиса 2008 г. – тогда свою деятельность прекратил Washington Mutual из Сиэтла. В списке ФРС за 2022 г. SVB занял 16 место по консолидированным активам. По состоянию на 31 декабря 2022 г. банк располагал активами на общую сумму $209 млрд, объем депозитов составлял $175,4 млрд.

Кто пострадал

Материнская компания банка SVB Financial, по информации Reuters, при содействии инвестиционного банка Centerview Partners и юридической фирмы Sullivan & Cromwell ищет покупателей для прочих своих активов, таких как инвестиционный банк SVB Securities, Boston Capital, занимающуюся управлением частным капиталом, а также исследовательскую компанию MoffetNathanson. Эти активы способны привлечь внимание со стороны конкурентов группы и частные инвестиционные компании, отмечает источник агентства.

Среди действующих клиентов SVB крупные американские технологические компании, такие как Roblox Corp (владелец популярной игровой онлайн-платформы Roblox) и Roku Inc (производитель аппаратных медиаплееров). Обе компании имели на своих депозитах в банке сотни миллионов долларов. Согласно заявлению представителей Roku, средства на счетах в SVB – около $487 млн – были по большей части незастрахованными. Появление этой информации в публичном поле привело к падению акций компании на 10%.

Также собственные средства в SVB держала Vimeo, управляющая одноименным видеохостингом. Компания, по собственному заявлению, имела сразу несколько банков-партнеров, в каждом из которых хранила не более 25% от общего объема денежных средств. Потери, вызванные крахом SVB, будут в полном объеме компенсированы FDIC, считают в Vimeo.

Стремительное бегство капитала

Одной из предпосылок к коллапсу SVB стало решение ФРС США о повышении базовой ставки в ответ на растущую инфляцию. Подорожание кредитов отрицательно сказалось на возможностях стартапов по привлечению сторонних средств, поэтому те были вынуждены начать снимать деньги с депозитов, тем самым спровоцировав проблему недостатка капитала в банке.

Чтобы компенсировать отток средств SVB продал ценные бумаги на $21 млрд (преимущественно казначейские облигации США) в среду, 8 марта 2023 г., занял $15 млрд и рассчитывал в срочном порядке продать собственные казначейские акции на сумму $2,25 млрд. Информация об этом вкупе с предостережениями со стороны инвесторов Кремниевой долины с хорошей репутацией вызвала панику среди вкладчиков, и буквально за один день 9 марта клиенты вывели $42 млрд с депозитов.

К пятнице торги акциями на фоне их падения на предварительных торгах на 66% были приостановлены. Обвал акций привел к тому, что докапитализация банка стала нецелесообразной, и в SVB начали рассматривать вариант его продажи. Однако 10 марта калифорнийский банковский регулятор объявил о закрытии финансовой организации.

По мнению Марка Рубинштейна (Marc Rubinstein), в прошлом менеджера хедж-фонда, проблему также представляет и то, как банк распоряжался средствами, привлеченными в ходе инвестиционного бума 2019-2022 гг. Имея большой объем наличности, руководство банка в начале 2022 г. приняло решение вкладывать средства в долгосрочные облигации с фиксированной доходностью, в частности ипотечные ценные бумаги – именно ипотечные активы существенно пострадали от роста ставок. В итоге к концу сентября 2022 г. убытки банка оказались на уровне $15 млрд, тем самым сделал финансовую организацию в неплатежеспособной.

Убытки не были отражены отчетности банка, а его руководство рассчитывало на то, что поэтапное погашение облигаций позволит компенсировать убытки с течением времени. Однако отток капитала с депозитов оказался мощнее – такой сценарий управленцы не предусмотрели. Просчеты в инвестиционной стратегии и молниеносный вывод средств клиентами с депозитных счетов не позволили банку своевременно отреагировать на вызовы, связанные с изменением ставок ФРС, и закрыть образовавшуюся в нем финансовую «дыру».

Примечательно, что Грег Беккер (Greg Becker) президент и CEO банка, за две недели до краха SVB продал акций организации на $3,6 млн – около 10% от общего количества ценных бумаг, находившихся в его распоряжении, следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).