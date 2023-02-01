Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля

16 февраля 2023 г. CNews проведет конференцию «Большие данные и бизнес-аналитика 2023».

16 февраля 2023 г. CNews проведет конференцию «Большие данные и бизнес-аналитика 2023».

С докладами выступят:

Сергей Астахов, заместитель руководителя Департамента по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта, Аналитический центр при Правительстве России;

Максим Николаев, руководитель Управления по работе с данными, Аналитический центр при Правительстве России;

Евгений Евграфьев, руководитель центра развития информационных систем, Агентство инноваций Москвы;

Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;

Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;

Александр Павлюк, руководитель центра аналитики больших данных, Уральский банк реконструкции и развития;

Сергей Серов, начальник Управления биг дата и машинного обучения, банк «Хоум Кредит»;

Максим Елисеев, Team lead группы анализа цифровых финансовых продуктов. Департамент развития финансовых технологий, «Абсолют Банк»;

Алексей Тюренков, руководитель Управления Больших данных, ИТ, «Технониколь»;

Владислав Денисов, Head of Analytics, Sports.ru;

Евгения Коробкина, руководитель отдела аналитики, Lab Industries (ранее Henkel Россия);

Вадим Уланов, директор по данным, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру»;

Юрий Ефаров, CEO, Easy Report;

Артем Можчиль, координатор продукта ЦИО, Газпромнефть НТЦ;

Александр Тютюнник, директор по развитию бизнеса, ГК Luxms;

Илья Кузьминов, директор центра стратегической аналитики и больших данных, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ);

Кирилл Прунтов, корпоративный архитектор, Ассоциация больших данных.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок больших данных:

Основные заказчики 一 лидеры рынка. Портрет потребителя больших данных в России.

Какова динамика спроса на решения?

Как определить, готов ли бизнес к внедрению технологий больших данных?

Как определить зрелость готового решения Big Data?

Рынок труда в области data-аналитики 一 как компании борются с дефицитом кадров?

Кому не нужны технологии больших данных?

Технологии хранения и управления большими данными

Как изменится спрос на облачный BI и IaaS для проектов больших данных в России в 2022 г.?

Какие готовые решения в области больших данных используются российскими предприятиями?

Роль искусственного интеллекта в работе с большими данными.

Облачные технологии для работы с большими данными.

Почему работа над проектом продолжается даже после внедрения решения для обработки больших данных?

Проекты 2022 года

Как выбрать решение для работы с большими данными?

Барьеры при внедрении Big Data.

Сколько стоят data-аналитика и разработка 一 какая доля расходов по проекту Big Data приходится на каждую составляющую?

Сроки и эффективность проектов в области больших данных 一 примеры от лидеров отраслей.

Как определить метрики успешности проекта Big Data?

Как решения для обработки больших данных учитывают изменения?

Как AI в обработке больших данных повышает маржинальность бизнес-процессов?

Как результаты аналитики используются в операционных процессах?

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.