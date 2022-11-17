CNews приглашает на конференцию «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2022 г.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровая инфраструктура и непрерывность бизнеса» 6 декабря 2022 г.
Подтвердили выступление с докладом:
Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных, ОХК «Уралхим»
Станислав Тульчинский, ИТ директор, банк «Зенит»
Дмитрий Кондратьев, директор по информационным технологиям и развитию бизнес-процессов, Energon
Денис Неверов, руководитель проектов, «Газпромнефть-Снабжение»
Игорь Мнев, руководитель Центра продвижения цифровых сервисов, ФБУ «Ростест-Москва»
Максим Лобанов, ИТ-директор, ГК «Восток-сервис»
Анна Оганесян, главный специалист «Эконс», «Сибур»
Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»
Представитель компании «Манго телеком»
Вопросы к обсуждению:
Цифровая инфраструктура
- Какие задачи в области обеспечения непрерывности бизнеса стоят перед организациями
- Насколько актуальна задача импортозамещения
- Удается ли приобретать необходимое оборудование
- Есть ли на рынке достойные аналоги западного ПО
- Как облака могут помочь построить цифровую инфраструктуру
- Как быть с подсанкционными и устаревшими решениями
- Как оценить риски и выбрать оптимальное решение
Аутсорсинг VS собственные ресурсы
- Насколько эффективно решать все вопросы собственными силами
- Что лучше передать на аутсорсинг
- Какие цифровые сервисы выгоднее создавать самостоятельно
- Как организовать работу комбинированных команд
- Как лучше организовать техподдержку
Технологии оптимизации
- Облачные возможности: приватное, гибридное или публичное облако
- Low-code и no-code возможности цифровых платформ
- Мониторинг цифровой инфраструктуры
- Open Source как инструмент технологической независимости
- Роботы как способ сокращения затрат
- Оптимальная организация корпоративной связи
- VDI как способ снижения затрат на инфраструктуру
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.