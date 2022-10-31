Россельхозбанк купил R-Style Softlab

Россельхозбанк приобрел разработчика банковского программного обеспечения R-Style Softlab. Сделке предшествовали несколько лет сотрудничества с компанией как ИТ-поставщиком.



ИИ-приобретение

Россельхозбанк купил своего давнего ИТ-поставщика R-Style Softlab, который разрабатывает банковское ПО, пишет TAdviser со ссылкой на источники на рынке. Обе стороны подробности сделки комментировать изданию отказались.

До сделки Россельхозбанк активно пользовался решениями ИТ-разработчика. Так, с 2019 г. он использовал единое фронт-офисное решение, разработанное R-Style Softlab. Продукт затрагивал каналы обслуживания клиентов, включая дистанционное банковское обслуживание (интернет-клиент и мобильный банк), отделения банка (розничное обслуживание), call-центры и удаленные точки обслуживания. Решение также было интегрировано с с фронт-офисными системами «РСХБ-Страхование» и «РСХБ-Страхование жизни», которые входили в группу Россельхозбанка.

В 2021 г. ИТ-специалисты РСХБ разрабатывали до 40% решений, которые использовал банк

Владельцы «Эр-Стайл софтлаб», преобразованного в акционерное общество, в ЕГРЮЛ на данный момент скрыты. Это можно объяснить тем, что в 2022 г. российским акционерным обществам разрешили не раскрывать своих конечных владельцев, чтобы снизить санкционные риски.

Чем занимается R-Style Softlab

R-Style Softlab – это российский разработчик и интегратор банковского ПО. Организация была зарегистрирована в 2000 г. Судя по информации на сайте компании, ее решения позволяют автоматизировать ряд направлений банковской деятельности. Среди них – расчетные операции, кредитование и депозиты, работу на рынке ценных бумаг, обслуживание частных и корпоративных клиентов по различным каналам, стратегическое управление бизнесом, взаимодействие с регуляторами, внутрихозяйственные операции и т.д.

В собственной линейке продуктов представлены автоматизированные банковские системы, универсальный фронт-офис и системы ДБО, хранилище данных и аналитические бизнес-приложения. Также R-Style Softlab предлагает клиентам системы для электронного взаимодействия банков с ведомствами и государственными информационными системами.

В компании трудятся около 600 человек. Есть головной офис в Москве, филиалы в Брянске, Вологде, Череповце, Тольятти, Екатеринбурге, Новосибирске, а также представительство в Белоруссии. За 2021 г. прибыль компании составила – 75,14 млн руб., выручка – 1, 377 млрд руб.

С июня 2021 г. по июль 2022 в базе юрлиц «Контур.фокус» стопроцентным владельцем компании значился предприниматель Наум Бабаев, совладелец агрохолдинга «Дамате». Генеральный директор компании – Лев Френкель. До 2021 г. R-Style Softlab была в составе группы компаний Asseco польского происхождения.

В апреле 2022 г. R-Style Softlab объявила о запуске программы замещения продуктов ИТ-компаний, объявивших об уходе с отечественного рынка. Речь шла о поддержке замещения программных решений, недоступных для кредитных и страховых организаций России в результате санкций.

ИТ-стратегия Россельхозбанка

Сам банк последние годы делает упор на развитие ИТ-компетенций: с 2020 г. организация увеличила штат ИТ-сотрудников почти в четыре раза. В 2021 г. в интервью CNews заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов рассказал, что в апреле 2021 г. РСХБ создал специализированный ИТ-кластер, который объединил около 1200 ИТ-специалистов и кросс-функциональные команды бизнес-подразделений банка. На территории нового офиса расположились департамент информационных технологий банка, центр развития финансовых технологий и дочерняя компания «РСХБ-Интех». Сегодня над цифровизацией продуктов банка работают более 2300 человек.

В 2021 г. около 40% решений, которые использовались в банке, принадлежали собственным разработчикам, 60% – покупались на рынке.

Руководство банка также утвердило ИТ-стратегию на 2020-2024 гг. Среди обозначенных целей - стать data driven-организацией, что означает цифровую трансформацию бизнес-процессов с точки зрения внедрения ИИ и анализа больших данных. В стратегии также был прописан переход на микросервисную архитектуру по большинству направлений. Кроме того, планируется создание единой розничной платформы, совершенствование кредитных конвейеров, внедрение нового онлайн-банкинга для корпоративных клиентов, ERP-системы и CSP-платформы, нового интеграционного решения.

Также 30 сентября 2022 г. стало известно, что из Россельхозбанка ушел глава ИТ-департамента Андрей Хлызов, объяснивший свое решение тем, что «отношения с руководством не сложились». В начале сентября 2022 г. он рассказывал, что РСХБ взял курс на цифровой суверенитет, наращивает долю собственной разработки и ищет программистлв на современном стеке с опытом в гибкой продуктовой разработке.

