Совкомбанк и «Сколково» разыграют 800 тыс. рублей среди Java-разработчиков

C 18 по 23 ноября состоится командный онлайн-хакатон Sovcombank Team Challenge 2022 по разработке цифровых продуктов для финансовых операций на валютном рынке. Организаторами мероприятия выступают Sk FinTech Hub и Совкомбанк.



Задача — спроектировать приложение

В конце ноября Java-разработчики смогут проявить себя в онлайн-хакатоне Sovcombank Team Challenge 2022. В соревновании смогут принять участие специалисты разных направлений – разработчики, продакт-менеджеры, дизайнеры, аналитики и DevOps-специалисты. В рамках хакатона участникам в небольших командах (до 5 человек) предстоит спроектировать и реализовать приложение для проведения операций на торговых площадках, в частности на валютном рынке. Регистрация на хакатон индивидуальная, после нее специалисты могут создавать свои команды совместно с другими участниками или могут присоединиться к уже существующей команде.

В Sovcombank Team Challenge 2022 смогут принять участие специалисты разных направлений

Общий призовой фонд Sovcombank Team Challenge 2022 составляет 800 тыс. рублей.

Заявки на участие в онлайн-соревновании принимаются до 13 ноября. Официальное открытие хакатона запланировано на 18 ноября, и уже 19-20 ноября пройдет основной этап, предусматривающий решение кейсовой задачи. Закрытие хакатона, объявление результатов и церемония награждения победителей намечены на 23 ноября.

Командный чемпионат

«Мы ожидаем, что в Sovcombank Team Challenge в ноябре примет участие около 700 специалистов со всей России. В этот раз хакатон пройдет в формате командного чемпионата. Участникам предстоит объединиться в небольшие группы для решения основной задачи — разработки функционирующего мобильного приложения или веб-решения для проведения операций на финансовом рынке. С помощью мероприятия мы надеемся найти лучших специалистов России в области Java-разработки и пригласить их в команду Совкомбанка, — комментирует Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.

«Еще на этапе замысла хакатона мы вместе с командой Совкомбанка предусмотрели дистанционный формат участия. На наш взгляд, это отличный способ подключить к соревнованию команды разработчиков не только из Москвы. Опыт показывает, что среди них есть большое количество мотивированных специалистов, готовых предложить нетривиальные решения предлагаемых задач. В этом отношении Sk Fintech Hub играет важные роли: мы продолжаем поиск талантов для Совкомбанка и финансовой сферы в целом, а также помогаем талантам стать заметнее — где бы они ни находились», — отметил Павел Новиков, руководитель Sk FinTech Hub.