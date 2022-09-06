Windows изгоняют из банкоматов. Сбербанк переводит свою сеть на Linux собственной разработки

Сбербанк создал собственный дистрибутив Linux для своих банкоматов. Перевод устройств самообслуживания на новую платформу уже начался. По заверениям представителей банка, отказ от нынешнего ПО в пользу отечественного Linux не отразится на качестве предоставляемых банкоматами услуг. В банкоматах других банков все еще используются различные версии американской ОС Windows.

Linux поместили в банкоматы

Представители Сбербанка сообщили CNews о переводе почти всей сети банкоматов банка на операционную систему Linux. В общей сложности на этой ОС будет работать в пределах 90% всех действующих банкоматов «Сбера».

По словам первого зампреда правления Сбербанка Алексея Ведяхина, процесс перевода банкоматов на Linux уже начался. Первые 100 устройств заработают на новой платформе до конца 2022 г.

Процесс переустановки системы на 90% банкоматов Сбербанка завершится в течение 2023 г., Точные сроки в банке пока не называют.

По задумке Сбербанка, пользователи не узнают о смене ОС в банкоматах, так как качество услуг останется высоким

Примечательно, что для своих банкоматов Сбербанк разработал собственный дистрибутив Linux, отказавшись от готовых отечественных и тем более иностранных решений. Как заявил Александр Ведяхин, это первый в России опыт использования Linux в машинах по приему и выдаче наличных денег. Время, потребовавшееся на разработку дистрибутива, он не раскрыл.

Никакой «иностранщины»

Перевод банкоматов на отечественный дистрибутив Linux – это часть стратегии Сбербанка по скорейшему отказу от использования иностранного ПО в своей сети. После введения крупномасштабных антироссийских банков, не миновавших и «Сбер», банк приступил к переводу всего программного обеспечения, связанного с работой банкоматов на собственные разработки.

В частности, были внедрены новые онлайн-инструменты мониторинга банкоматов и восстановления их работоспособности. Также, как сообщили CNews в Сбербанке, «вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок “Сбера”». Вместе с ними используются еще и решения с открытым исходным кодом. К концу июня 2022 г. процесс был завершен на 80%.

Александр Ведяхин подчеркнул, что перевод банкоматов Сбербанка на отечественный Linux демонстрирует, что подобное импортозамещение вполне возможно и реализуемо в нынешних реалиях. Он добавил, что использование российского Linux «позволит избежать зависимости от иностранных вендоров» без потери в качестве предоставляемых сервисов.

Масштабы не установлены

К моменту выхода материала актуальный размер сети банкоматов Сбербанка известен не был. Однако банк в последние годы занимается ее сокращением – например, в течение ковидного 2020 г. их количество уменьшилось на 8,5%, с 76,9 тыс. до 70,4 тыс.

Отказ от банкоматов – это общероссийская тенденция. Как сообщал CNews, к середине лета 2022 г. их количество приблизилось к минимуму за последние 10 лет. Сбербанк, по всей видимости, играет в этом не последнюю роль, являясь крупнейшим в России банком.

В связи с этим неясно, как много своих банкоматов, с учетом постоянного сокращения их числа, Сбербанк собирается перевести на Linux собственной разработки. Также нет данных, на какой именно платформе работают нынешние устройства самообслуживания. Редакция CNews обратилась с этими вопросами к представителям Сбербанка и ожидает ответа.

Windows все еще в цене

О переводе банкоматов на Linux задумываются многие банки, не только российские. Началось все еще весной 2014 г., когда Microsoft прекратила поддержку в прошлом сверхпопулярной ОС Windows XP.

Эра Linux-банкоматов все никак не наступит

Windows XP стояла на сотнях тысяч банкоматов по всему миру. Отказ Microsoft выпускать для нее обновления заставил банки обратить свой взор на Linux, но в итоге это ни к чему не привело. Спустя почти десять лет устройства самообслуживания как работали на операционках Microsoft, так и продолжают работать.

Меняются лишь версии этих ОС. По данным РБК, многие банки, включая российские, использовали в своих банкоматах Windows 7 вплоть до окончания в январе 2020 г. ее срока поддержки.

Некоторые банки решили отказаться от устаревшей Windows 7 заранее, не дожидаясь прекращения выпуска обновлений для нее. Так поступил, к примеру, «Тинькофф банк». CNews писал, что он еще в декабре 2019 г. начал устанавливать на свои банкоматы ОС Windows 10. Ее срок поддержки истекает в октябре 2025 г.