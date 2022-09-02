UnionPay присоединяется к санкциям против России

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками, которые находятся под санкциями. Введен запрет на обслуживание карт, которые они выпустили ранее. Решение в КНР приняли из-за страха перед вторичными санкциями.



UnionPay разрывает отношения

Российские подсанкционные банки больше не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay, пишет РБК со ссылкой на свои источники в финансовых организациях. Нельзя будет также расплатиться картами UnionPay, которые выпустили иностранные банки – если это делается через POS-терминалы российских банков, угодивших в санкционный список. Официально китайская компания не объявляла ни о каких ограничениях работы с российскими банками.

Источник на платежном рынке уточнил, что UnionPay ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. По устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay.

Запрет на работу с POS-терминалами коснется, в основном, туристов из КНР – им будет сложнее расплатиться в российских магазинах. Руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея в беседе с журналистами РБК заметил, что для китайских туристов в России для совершения платежей важнее бескарточные сервисы AliPay и WePay (WeChat Pay). По его словам, в 2020 г. доля этих сервисов в общем объеме китайских платежей превышала 90%. Доля платежей по картам UnionPay иностранных банков в общем объеме эквайринга же составляла менее 1%».

В то же время некоторые магазины в России уже решили перейти на терминалы банков-эквайеров, которые не находятся под западными санкциями чтобы облегчить процессы оплаты клиентам.

Чем вызвано решение

UnionPay приняла такое решение из-за опасения санкций со стороны США за взаимодействие с подсанкционными российскими банками. Такое мнение в беседе с CNews высказал эксперт в сфере финансовых технологий и электронных платежей Александр Воскобойников.

«Данных по эмиссии карты с китайской платежной системой у нас в стране нет, однако немногие банки в России их выдают, – отметил эксперт. – Кроме того, эмиссия была частично остановлена еще весной – иными словами, карт должно было быть в общем выдано немного. Так что на российских пользователях ситуация не отразится никак».

Некоторые банки в России начинали оформлять выпуск кобейджинговых карт «Мир» и UnionPay

Эксперт уточнил, что после ухода из России Visa и Mastercard, UnionPay оставалась единственной альтернативой карточной платежной системе «Мир» в стране и могла пригодиться для поездок за границу.

До сих пор в России карту UnionPay выпускали «Россельхозбанк», «Почта-банк», «Газпромбанк», Банк «Санкт-Петербург», «Промсвязьбанк», ВБРР, «Примсоцбанк», «Зенит», «Совкомбанк», «Кредит Урал Банк». О планах примкнуть к эмитентам карт китайской платежной системы UnionPay объявляли Московский кредитный банк, банк «ДОМ.РФ», банки «Абсолют» и «Ак Барс».

«Для путешествий некоторые россияне заводили себе такую карту, – подтвердил CNews доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев. – Она работает в 180 странах, включая Европу и США. Но изначально важно было не выбирать банк, попавший под санкции – сейчас это «Промсвязьбанк», «Совкомбанк» и некоторые другие».

Некоторые банки в России также начали оформлять выпуск кобейджинговых карт с двумя платежными системами: «Мир» и UnionPay. Выпуск, к примеру, анонсировал Россельхозбанк 7 марта за 9,5 тыс. рублей. Позже Ассоциация туроператоров России предупредила туристов, что платежные системы за рубежом могут блокировать карты «Мир – UnionPay», ориентируясь на первые четыре цифры карты, по которым можно определить банк и страну.

Какие банки сейчас под санкциями

Напомним, под самые жесткие блокирующие американские санкции попали крупнейшие в России и Европе банки-эквайеры: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк. В список SDN также угодили «Открытие» и Совкомбанк, которые предоставляют услуги эквайринга. Газпромбанк находится только под секторальными санкциями ЕС и США, которые накладывают запрет лишь на предоставление долгосрочного финансирования и не предусматривают блокировку активов и операций. Пока в санкционные списки не попали такие банки-эквайеры, как «Тинькофф» и «Русский стандарт».

Что касается вторичных санкций, которых опасается UnionPay, по разъяснениям американского регулятора OFAC, они могут коснуться лиц, не связанных с юрисдикцией США. Накажут их в том случае, если они спонсировали или предоставили финансовую, материальную или технологическую поддержку или товары или услуги организациям из «черного» списка. Решение по каждому инциденту принимается отдельно.