Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК

Сотрудникам Сбербанка поручено в кратчайшие сроки удалить Telegram со своих рабочих компьютеров и больше не пользоваться им для ведения рабочей переписки. Веб-версия тоже запрещена. Причины ограничения скрыты, но на личные устройства оно не распространяется. Ранее под санкции Сбербанка попали WhatsApp и Zoom

Telegram снова запрещен. Пока только в Сбербанке

Сбербанк попросил всех своих сотрудников избавиться от Telegram на своих рабочих компьютерах, пишет Forbes. Отказаться и продолжить пользоваться одним из самых популярных мессенджеров в мире невозможно.

Новая инициатива банка распространяется пока исключительно на рабочие места сотрудников. Удалять Telegram с личных устройств, например, со смартфонов и планшетов, которые сотрудники приносят с собой на работу, к моменту выхода материала не требовалось.

Скрыто пользоваться Telegram на рабочем ПК у сотрудников тоже не получится. За выполнением новой просьбы руководства будет пристально следить служба безопасности банка.

В чем Telegram провинился перед Сбербанком, остается тайной

Официальная причина, по которой всем работникам Сбербанка нужно максимально быстро удалить Telegram со своих рабочих компьютеров, не раскрывается. Альтернатив в данном случае совсем немного – лишь одна. Сотрудникам банка предложено перейти в «Сберчат» – внутренний мессенджер Сбербанка.

Бойкот западным мессенджерам

Как пишет Forbes, первыми требование удалить Telegram получили работники отдела кадров банка. В этом случае говорилось, что избавиться от мессенджера нужно «на случай возможных проверок». О каких именно проверках шла речь, остается неизвестным.

Telegram оказался третьим по счету мессенджером иностранного происхождения, который «перешел дорогу» Сбербанку. Первым стал разрешенный к использованию в России WhatsApp, за ним последовал сервис видеоконференцсвязи Zoom.

Оба проекта имеют американское происхождение. Telegram, в отличие от них, считается британским – именно в Великобритании создатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров зарегистрировал свою компанию для разработки мессенджера.

Источник издания в банке подчеркнул, что запрет на иностранные мессенджеры распространяется не только на их клиенты, но также и на веб-версии. «Через все это можно украсть информацию», – уточнил он.

На деле работнику Сбербанка можно не тратить время на самостоятельное удаление запрещенных программ со своего рабочего компьютера. Собеседник издания отметил, что в системе банка реализован удаленный мониторинг установленных утилит. «Не удалишь сам, удалят они, но за это ничего не будет, – сказал источник издания. – Просто появится сообщение “Обнаружено запрещенное ПО Telegram: удалите его, либо через 72 часа мы сами удалим”», – сказал он.

Нелегкая судьба Telegram в России

Если Сбербанк борется с Telegram как с иностранным мессенджером, то неясно, почему сотрудников принудительно переводят именно в «Сберчат». В России существует масса отечественных сервисов для мгновенного обмена сообщениями и медиаконтентом.

В список входит и всемирно известный мессенджер ICQ, в России именуемый не иначе как «Аська». Разработанный в Израиле, в 2010 г. он перешел в руки россиян. В настоящее время им владеет холдинг VK, бывший Mail.ru Group, который активно развивает его.

Сам Telegram существует с 2013 г. В возрасте пяти лет он столкнулся с всероссийской блокировкой – его внесли во все «черные списки», но он сумел сохранить полную работоспособность.

Telegram был заблокирован весной 2018 г. спустя два месяца Президент России Владимир Путин высказался против этого. Однако ограничения с мессенджера были сняты лишь спустя два года – в начале лета 2020 г.

Со временем в Telegram стали появляться аккаунты российских политиков, чиновников и госведомств. Например, в августе 2021 г. свой канал открыло Правительство России.

Ситуация начала радикально меняться после 24 февраля 2022 г. В июне 2022 г. российских чиновников обязали пересесть с Telegram и WhatsApp на специальный мессенджер для госслужащих, разработанный VK. В августе 2022 г. Telegram попал в список сервисов, получивших метку нарушителя российского законодательства в работающих в России поисковых системах. Такое наказание он получил в ответ на отказ выполнять требования закона «О приземлении иностранных интернет-компаний» и удалять запрещенную информацию.