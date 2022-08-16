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CNews FORUM 2022: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

CNews объявляет о начале подготовки к крупнейшему мероприятию российского ИКТ-сообщества. Пятнадцатый CNews FORUM 2022 пройдет 1 ноября 2022 г. в Москве.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2022 г. откроется в пятнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2022 можно уже сейчас.

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Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям РЖД

Участие в CNews FORUM 2021 подтвердили:

  • Евгений Чаркин, заместитель генерального директора, РЖД
  • Андрей Бурилов, член правления — управляющий директор по информационным технологиям, Московская биржа
  • Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»
  • Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк «Ренессанс кредит»
  • Борис Макевнин, директор по цифровизации и ИТ, «Т-плюс»
  • Ярослав Медокс, директор по ИТ, Эс-би-ай банк
  • Михаил Епихин, директор департамента развития банковских технологий, Абсолют банк
  • Илья Батай, директор по ИТ трансформации , УК «Ингострах-инвестиции»
  • Валерий Лобанов, ИТ бизнес-партнер, МКБ
  • Владимир Наумов, руководитель проектного офиса, Zenden
  • Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГКУ «Центр налоговых доходов»
  • Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская биржа»
  • Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности, Абсолют банк
  • Артем Миллер, заместитель руководителя департамента информационных систем и сервисов, фонд «Сколково»
  • Екатерина Линцова, руководитель разработки бизнес-приложений, Cersanit
  • Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia
  • Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»
  • Владимир Суровцев, начальник управления развития внешних клиентских сервисов, Московская биржа
  • Наталья Погорелова-Триппель, начальник департамента развития ИТ-процессов, банк «Зенит»
  • Александр Луганцев, начальник отдела информационной безопасности, «ВТБ специализированный депозитарий»
  • Игорь Беляков, начальник аналитического отдела противодействия современным киберугрозам, банк «Санкт-Петербург»
  • Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата
  • Карапет Манасян, руководитель платформы производства, Московская биржа
  • Дмитрий Смоляков, руководитель по внедрению проектов цифровой трансформации, Сбербанк

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора.

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Андрей Бурилов, член правления — управляющий директор по информационным технологиям Московской биржи

Присутствующие на заседании смогут принять участие в прямом электронном голосовании, ставящем целью определить наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы будут формировать развитие информатизации бизнеса и государства в России.

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Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в финансовом секторе», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и Low-code.

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Денис Сотин, член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса, банк «Ренессанс кредит»

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

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Борис Макевнин, директор по цифровизации и ИТ, «Т-плюс»

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

В 2021 г. CNews FORUM успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

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CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM 2021 выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2021, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2022, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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