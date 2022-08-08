Softline заплатит $40 млн за белорусского ИТ-гиганта

Softline заплатит $40 млн за белорусского разработчика ПО Softclub, работающего в банковском секторе. Это одно из крупнейших приобретений в истории Softline.

Сколько Softline заплатит за Sofclub

ИТ-дистрибьютер Softline раскрыл параметры приобретения белорусского разработчика ПО для банковского сектора Softclub. В момент приобретения у покупателя возникла краткосрочная кредиторская задолженность перед продавцом в размере $8,81 млн. Кроме того, был предусмотрен отложенный платеж в размере $31,3 млн.

Под краткосрочной кредиторской задолженностью подразумевается сумма дивидендов, которые должны быть выплачены прежним собственникам Softclub. Таким образом, общая сумму сделки составила $40,1 млн. За указанную сумму была приобретена доля в Softclub размером в 55,5% . По состоянию на 31 марта 2022 г. из отложенных платежей Softline выплатил $19,3 млн.

Сделка была заключена в конце января 2022 г. В конце февраля 2022 г. стороны также заключили два опционных соглашения относительно оставшейся 45% доли в Softclub. Опцион типа put может быть реализован в течение трех лет после совершения сделки, он позволяет владельцам Softclub обязать Softline выкупить остающуюся у них долю. Стоимость его реализации составляет $11,4 млн.

Покупка Softclub - это одно из крупнейших приобретений в истории Softline

В Softline ожидают, что put-опцион будет реализован. Если же этого не произойдет, то по истечению 38 месяцев после совершения сделки может быть реализован опцион типа call, который позволяет Softline обязать продать им остающуюся 44,5% долю в Sofclub.

Группа Softclub

SCGroup Investments, головная структура Softclub, зарегистрирована на Кипре. Она владеют белорусскими компаниями «Алседа Консалтинг», «Би-Лгик», «Софтклаб – Софтварэ Девелопмент Центр» и «Софтклаб». Кроме того, в группу Softclub входят одноименные компании в Казахстане и Туркменистане, литовская Softclub EU и зарегистрированная на Британских Виргинских островах структура TS Integration.

Softclub основана в 1993 г. выпускниками факультета прикладной математики и механико-математического факультета Белорусского государственного университета. Штаб-квартира Softclub расположена в Минске, компания является резидентом парка высоких технологий. В компании работает 540 инженеров. Также компания является единственным в Белоруссии платиновым партнером Oracle.

Продукция Softclub покрывает 85% потребностей банков в современных приложениях, также компания может поддерживать наиболее инновационные банковские операции. С 2011 г Softclub входит в рейтинг ТОП-500 крупнейших софтверных компаний мира по рейтингу Software Magazine.

Кого еще покупал Softline

Из сделок, размер которых раскрывала Softline, самой крупной является Embee – индийского дистрибьюетра Microsoft. Сумма сделки составила $42 млн за 100% долю в компании. Покупка Sofclub – вторая по величине, после Embee, покупка Softline.

У Softline большой опыт приобретения компаний за пределами России. В 2020 г. было приобретено 62,4% акций одноименной немецкой компании за $12,6 млн. В 2022 г. Softline приобрела индийского облачного провайдера Umbrella Infocare и системного интегратора Seven Seas Technology (SST) из Объединенных Арабских Эмиратов.

IPO Softline и раздел бизнеса компании

В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE). В ходе размещения было привлечено $400 млн, которые планируется потратить на сделки в сфере слияния и поглощений.

В июле было принято решение разделить бизнес Softline и международный. Причины такого решения кроются в геополитической ситуации и в различиях российского и бизнеса компании. Международное подразделение компании- Softline Global – сохранит листинг на LSE.