В России перестали пиарить систему «Мир». Все равно конкурентов больше нет

«Национальная система платежных карт» перестала платить банкам за продвижение карт «Мир». Эксперты банковской отрасли объясняют такое решение тем, что на российском рынке после ухода международных платежных систем Visa и Mastercard не осталось конкурентов.



«Миру» не нужна реклама

Национальная система платежных карт (НСПК) сократила финансирование на маркетинговый бюджет, который ранее выделяла банкам для продвижения карт «Мир». Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в кредитных организациях. информацию подтвердили и представители НСПК.

«Представители платежной системы открыто сказали, что им это теперь не нужно, так как на рынке нет конкуренции», – сообщил собеседник издания в одном из банков, добавив, что теперь расходы на эти цели лягут на банковские организации.

Свернуты бюджеты и на совместную PR-активность НСПК с банками, цель которой была стимулировать клиентов переходить на отечественную платежную систему. Щедро финансировал оператор обычно продвижение карт «Мир» разных категорий, рекламу, акции в рамках программ лояльности – например, начисление кешбэка или скидок, розыгрыш билетов на разные мероприятия, которые спонсировал «Мир».

Система «Мир» функционирует с декабря 2015 года

В НСПК уточнили, что подход к маркетингу пересмотрели, но «увеличили объем вложений в развитие тех возможностей, которые предоставляют российские платежные инструменты жителям страны».

В то же время, судя по данным отраслевого издания AdIndex, речь идет не о таких больших деньгах. Так, рекламный бюджет НСПК в 2021 г.. достигал 326 млн руб. Для сравнения: у Сбербанка он составлял 14,6 млрд руб., у ВТБ – 4,6 млрд руб., у «Тинькофф Банка» – 4 млрд руб., Альфа-банка – 3,2 млрд руб.

История «Мира»

Российская платежная система «Мир» стала ответом страны на американские санкции после присоединения Крыма. Весной 2014 г. платежные системы Mastercard и Visa заблокировали все операции по картам ряда российских банков, включая Собинбанк, Инвесткапиталбанк, СМП Банк и банк «Россия». В апреле 2014 г. Госдума приняла закон о Национальной платежной системе. Через полгода Visa и Mastercard официально завершили работу в Крыму и Севастополе.

Система «Мир» функционирует с декабря 2015 г., и с этого же времени все операции по картам Visa и Mastercard проходят через НСПК. В мае 2017 г. президент России Владимир Путин подписал закон, по которому выплата пенсий, стипендий и зарплат государственных служащих производится на карты отечественной платежной системы.

«Сокращение маркетинга НСПК выглядит совершенно логичным и ожидаемым. НСПК с их картой "Мир" фактически стал монополистом на российском рынке, – сообщил CNews эксперт в сфере финансовых технологий и электронных платежей Александр Воскобойников. – К тому же расходы на популяризацию банковских карт среди населения понесли Visa и Mastercard еще 10-15 лет назад. Теперь мировых конкурентов нет, а плоды их трудов пожинает "Мир"».

Как уходили Visa и Mastercard

В марте 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине из страны ушли Visa и Mastercard. Выданные ранее карты работают в стране, но под управлением НСПК, которая обрабатывает все транзакции внутри страны. По словам Воскобойникова, технологически нынешние российские карты Visa и Mastercard технологически сейчас ничем не отличаются от карты «Мир», а по истечению срока давности будут заменены на «Мир».

Вне России эти карты не работают, как и карты «Мира», которые принимают лишь в ряде стран, например, Белоруссии, Турции, Армении, Вьетнаме.

«Работает "Мир" только в так называемых дружественных нам странах – это ряд государств Средней Азии, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и непризнанные республики: Южная Осетия и Абхазия, – объяснил CNews доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев. – Идут разговоры, что к системе присоединятся Таиланд, Египет – но пока это не точно. Поэтому россияне для поездок за границу сейчас стараются оформлять карты Visa и Mastercard в Белоруссии или Казахстане или заводить карты китайской платежной системы UnionPay».

Бойкот России со стороны Visa и MasterCard означает, что отечественные банки больше не будут выпускать новые карты с привязкой к этим системам – все, кому нужно заменить карту или выпустить новую, должны перейти на российскую платежную систему «Мир».

В статистическом бюллетене Центробанка сообщалось, что за I квартал 2022 г. число эмитированных банковских карт для физических лиц в России увеличилось на 12 млн – до 341 млн. Это максимальный прирост количества карт с 2012 г., и представители отрасли связывают повышенный спрос с активным оформлением карт «Мира» и UnionPay. Так, в банке «Дом.РФ» сообщали, что число выпущенных карт «Мир» в 2022 г. увеличилось в пять раз по сравнению с 2021 г.

Китайская UnionPay – не конкурент?

Таким образом, из платежных систем в России остались работать только «Мир», а также китайская China UnionPay, карты которой выдают некоторые банки.

«Это единственная альтернативная карточная платежная система в России, что осталась, – сказал Воскобойников. - UnionPay может пригодиться для поездок заграницу, но с выдачей таких карт в России еще не все понятно окончательно. То выдача карт стоит 50 000 руб, то ее приостанавливают, потому что CHUP боится вторичных санкций, то некоторые банки просят подтверждение выезда за границу для выдачи карты... В общем, кому надо бы увеличивать затраты на маркетинг в россии, так это CHUP. С другой стороны, у них есть другой монополизированный рынок во много раз превосходящий российский, так что вряд ли мы увидим китайские креативные кампании».