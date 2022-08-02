Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022

Совкомбанк и Фонд «Сколково» подвели итоги Sovcombank Challenge 2022. В онлайн-соревновании приняли участие почти тысяча специалистов из разных городов России.



Итоги соревнования

Sovcombank Challenge 2022 стал одним из крупнейших конкурсов для системных аналитиков — профессионалов, чьи компетенции в банковской сфере применяются для оптимизации бизнеса финансовых организаций, создании ПО и актуальных финансовых продуктов. В нем принял участие 961 эксперт из 50 городов России. С точки зрения организаторов, Совкомбанка и Фонда «Сколково», поддержка такого конкурса — это совместный вклад организаций в развитие отечественных банковских продуктов и софта для финансовой сферы.

Sovcombank Challenge 2022 стартовал с отборочного тура, где участникам необходимо было выполнить тестовое задание. С заданием отборочного конкурса справился 461 аналитик. В основной этап прошли 160 специалистов с самыми высокими баллами по итогам отборочного этапа.

В ходе основного этапа участники в рамках треков «Системный анализ: реализация web-сервиса» (для Junior/Middle-специалистов) и «Системный анализ: интеграция с партнером» (для Middle/Senior-специалистов) представили свои проектные работы жюри, сформированному из девяти экспертов Совкомбанка и компании «Совкомбанк Технологии». Все члены жюри - профессионалы в области автоматизации финансовых организаций, разработки цифровых продуктов, системной интеграции и аналитики. Эксперты выбрали 15 лучших решений. Далее аналитики презентовали свои проекты на финальной питч-сессии, по итогам которой состав жюри провел оценку проектов, обсудили предложенные решения и определили трех победителей соревнования в каждом треке.

В первом треке для Junior/Middle-специалистов третье место занял специалист, представивший четкий бизнес-контекст и разделение ролей пользователей. Его приз составил 40 000 руб. Участник, ставший вторым и получивший приз 60 000 руб., предложил детальную идею хранения видеоконтента и креативный дизайн приложения. Проект победителя трека с наградой в 100 000 руб. отличает качественно проработанная архитектура, включая отказоустойчивость и аутентификацию, а также детализированный набор требуемых к реализации сервисов и глубокая структура базы данных.

Sovcombank Challenge 2022 стал одним из крупнейших конкурсов для системных аналитиков

Во втором треке для Middle/Senior-специалистов участник, занявший третье место, предложил способы защиты информации и решения технических рисков. Призовой фонд составил 100 000 руб. В проекте серебряного призера эксперты жюри отметили системный подход в решении и презентации задачи. Участник получил приз в размере 200 000 руб. Победительница трека представила структурированный результат решенной задачи и не только обозначила технические риски, но и дала им описание и способы работы. Ее награда — 300 000 руб.

Мнения организаторов

«Большое спасибо всем участникам за проявленный интерес и отличные проекты, вы проделали огромную работу. Мы проводим онлайн-соревнование второй раз, и были одними из первых, кто начал организовывать хакатоны для системных аналитиков. Мы считаем, что это одна из важнейших ИТ-функций, и планируем ежегодно проводить подобные мероприятия для дальнейшего развития этой профессии в финансовой сфере. То, что в этом году откликнулось в 1.5 раза больше участников чем в прошлом, доказывает правильность выбранного нами направления. Одна из наших ключевых миссий сегодня — сохранить уверенную амбицию в развитии технологий, важно не останавливаться на достигнутом и заниматься не только сохранением того что уже создано. Мы должны продолжать ставить перед собой амбициозные цели и создавать в России продукты и сервисы, которые будут одними из лучших в мире. Предыдущая история развития банков и финтеха в России показывает, что это вполне возможно. Важно не потерять эту амбицию. Мы активно развиваемся и за этот год планируем привлечь 500 новых сотрудников в ИТ для того чтобы поддержать развитие бизнесов группы Совкомбанк», — отметил Альберт Борис, заместитель председателя правления Совкомбанка.

«Сила российского финтеха — это классные профессионалы, которые вкладывают свои компетенции и энергию в развитие отрасли в целом. Я благодарен за каждую реальную возможность найти талантливых и «голодных» на инновации специалистов, которых банки-партнеры с удовольствием нанимают, и которым они доверяют развитие и устойчивость бизнеса. Наш опыт с Совкомбанком — отличная иллюстрация того, как совместными усилиями поднимается престиж конкретной профессии и блестяще решается кадровый вопрос. Насколько мне известно, все финалисты получили предложения о трудоустройстве в R&D-центре Совкомбанка. Лучшие в России системные аналитики остаются в стране и получают простор для реализации амбиций в составе одной из крупнейших финансовых групп. За два года «Сколково» дало шанс 6000 ИТ-специалистов получить работу мечты и реализоваться в профессии благодаря своим знаниям», — подытожил Павел Новиков, директор Sk Fintech Hub.