CNews – самое цитируемое СМИ России в сфере ИТ и телекома

CNews занимает лидирующую позицию в рейтинге цитируемости российских ИТ СМИ по итогам исследования «Медиалогии». Суточная посещаемость издания в 2022 г. превысила 500 тыс. человек.

Коротко о результатах

CNews занял первое место среди самых цитируемых СМИ про ИT и телекоммуникации по итогам II квартала 2022 г. по итогам исследования «Медиалогии». CNews опередил по цитируемости Telecomdaily.ru, Vc.ru, Tadviser.ru, Ixbt.com и другие издания ИТ-тематики.

Топ-10 ИТ-изданий в рейтинге индекса цитирования «Медиалогии» за II квартал 2022 года

СМИ Индекс цитирования 1 CNews.ru 79,97 2 Telecomdaily.ru 75,57 3 Vc.ru 50,06 4 Tadviser.ru 48,22 5 Ixbt.com 44,14 6 Comnews.ru 31,31 7 Habr.com 29,56 8 Ferra.ru 25,42 9 Hi-Tech@Mail.ru 25,27 10 iPhones.ru 24,91 11 RB.ru 18,89 12 Rozetked.me 16,25 13 3dnews.ru 15,91 14 Hightech.fm 13,2 15 Kod.ru 12,96 16 Content-review.com 12,2 17 Securitylab.ru 8,89 18 Iguides.ru 7,4 19 Telesputnik.ru 4,86 20 4pda.to 4,76

Показатель ИЦ определяет частоту ссылок на первоисточник информации в других медиа, а также определяет авторитетность опубликовавшего источника. Благодаря разработанному алгоритму, который выявляет устойчивые пары СМИ, система собирает, структурирует и анализирует более 78 тыс. источников. Не допускаются к рейтингу СМИ одного медиахолдинга или имеющие единую редакцию, так как это может негативно сказаться на чистоте проводимого анализа.

Рост и развитие СNews

Созданное в 2000 г. интернет-издание CNews, стало частью повседневной жизни для миллионов людей, интересующихся ИT. Сейчас издание является крупнейшим СМИ в сфере высоких технологий в России и СНГ. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу над улучшением и расширением контента.

На данный момент на страницах СNews можно найти как оперативные новости, так и аналитические материалы на тему высоких технологий, рынке ПО, электронной коммерции, телекоммуникациях и инновациях, а также статьи про различные проекты в данной отрасли.

4 марта 2022 г. было зафиксировано рекордное значение посещаемости - 517 тыс. человек в сутки. По итогам марта 2022 г. месячная аудитория CNews достигла рекордных 5,9 млн человек, что на 93% больше, чем в марте 2021 г.

Последние несколько лет издание CNews регулярно занимало высшие места в многочисленных рейтингах «Медиалогии» изданий об ИТ и телекоммуникациях. Крупнейшие СМИ регулярно ссылаются на материалы CNews, освещающие новости из мира технологий и телекоммуникаций. В октябре 2020 г., благодаря глубокому и всестороннему освещению бизнес-процессов, издание CNews стал обладателем награды Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) как лучшее отраслевое издание.

CNews Analytics: рейтинги, обзоры, исследования

Аналитическое агентство CNews Analytics специализируется на исследованиях в области цифровизации. Ежегодно агентство публикует свыше 20 открытых обзоров рынков информационных технологий и телекоммуникаций, включающих рейтинги крупнейших игроков, карты сегментов отрасли, статистическую и аналитическую информацию, мнения экспертов и комментарии ведущих игроков рынка ИКТ. С 2002 г. CNews Analytics публикует первый в России рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Агентство проводит исследования по заказу ведущих компаний страны.

Внедрение машинного обучения

CNews постоянно совершенствует платформу. На портале успешно запущена система на основе машинного обучения, которая анализирует все публикации, выбирает из них ключевые слова и составляет метастраницы, посвященные отдельным компаниям, продуктам, персонам или явлениям.

CNews проводит свыше 50 конференций в год

Помимо работы на рынке интернет-СМИ, CNews является одним из крупнейших организаторов конференций в России. В год компания организует около 50 мероприятий с численностью аудитории до 200 человек. Флагманским проектом является CNews FORUM — крупнейшее в России ИТ-событие года с числом участников более 1600 человек, которое проводится два раза в год.

Market.CNews: поиск тарифов среди миллиардов комбинаций по 26 ИТ-услугам

В сентябре 2019 г. CNews запустил первый в России маркетплейс облачных услуг — Market.CNews. Посетители получили возможность выбора оптимальных тарифов среди миллиардов комбинаций от 500 компаний. Уже сегодня в поиске участвует 26 ИТ-услуг всех трех основных направлений:

Список подключенных услуг постоянно пополняется. В частности, в мае был запущен поиск тарифов по видеоконференцсвязи (ВКС). Аналитиками маркетплейса выпущено более 20 продуктовых обзоров и рейтингов.

