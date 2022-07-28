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CNews AWARDS 2022: Лучшие ИТ-проекты года получат награду

Самым интересным ИТ-проектам года на CNews FORUM в ноябре 2022 г. будет присуждена награда CNews AWARDS.

На главном ИТ-мероприятии года CNews FORUM 2022, который пройдет 1 ноября 2022 г., лучшие российские ИТ-проекты получат награды CNews AWARDS.

Награда CNews AWARDS традиционно будет вручаться в четырех основных номинациях: «Современная страна» за ИТ-проекты, реализованные в госсекторе; «Импортозамещение года»; «Технология года» и «Цифровая безопасность».

Для выдающихся ИТ-проектов, которые формально не подходят ни для одной из четырех главных номинаций, могут быть учреждены специальные номинации.

Уникальность награды CNews AWARDS состоит в том, что она присуждается не жюри, а непосредственно участниками CNews FORUM. Победитель в каждой из категорий выбирается из номинантов путем прямого электронного голосования, в котором примут участие более 1500 гостей мероприятия.

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На церемонию вручения CNews AWARDS приглашены первые лица крупнейших российских компаний - разработчиков и поставщиков ИТ-услуг и решений, - а также непосредственные заказчики этих технологий из различных отраслей, наиболее активно инвестирующих в ИКТ.

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Владимир Скиба, начальник Главного управления информационных технологий ФТС России

Претендентами на победу в каждой из номинаций могут стать компании и персоны, выполнившие наиболее интересные проекты, оказавшие влияние на российский рынок ИТ и телекоммуникаций.

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Марина Тавадзе, заместитель руководителя Департамента информационных технологий г. Москвы

Критериями для вручения награды станут значимость внедряемых проектов для страны, отрасли или заказчика; существенное повышение эффективности бизнеса, государственного управления; использование самых передовых технологий мирового уровня и инновационность разработок в области ИКТ.

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Кирилл Романов, начальник отдела информационной безопасности и технической защиты информации службы информационной безопасности Главного управления информационных технологий ФТС: Наиболее актуальными задачами для ФТС являются полный уход от бумаги, международное взаимодействие на базе электронных документов, подтверждение полномочий без непосредственного взаимодействия

Номинированы могут быть либо полностью завершенные в 2021 г. проекты, либо завершенные крупные этапы проектов.

Подать заявку на участие ИТ-проекта в CNews AWARDS 2022 можно уже сейчас.

Определять соответствие претендентов критериям будет оргкомитет, сформированный по предложениям экспертных групп аналитического агентства CNews Analytics и агентства маркетинговых коммуникаций CNews Conferences.

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Анатолий Ушаков, ИТ-директор «Трансмашхолдинг»: Для нашей компании актуален весь спектр цифровых решений: от бизнес-направлений до автоматизации производства путем получения информации с датчиков или станков, принятия решений на уровне производственных комплексов и, конечно, системы искусственного интеллекта

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2022 г. будет организована в пятнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2022 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2022 можно уже сейчас.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: Тел. +7 (495) 500-00-36, меню 9, доб. 400, 401, 402, 403, 404; е-mail: forum@cnews.ru.

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