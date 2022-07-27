У российских банков возникли проблемы с биометрией: Только 10% образцов соответствуют госстандарту

У российских банков появились трудности с передачей биометрических данных клиентов в Единую биометрическую систему. Стандартам качества соответствует лишь 4-5 млн слепков из 40-50 млн накопленных образцов. Это означает, что перенести все данные в установленные законодательством сроки до сентября 2022 г. у финансовых организаций не выйдет.



Очень долгий импорт в ЕБС

Банки столкнулись со сложностями при импорте биометрических данных клиентов в Единую биометрическую систему (ЕБС) из-за жестких фильтров. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке биометрии.

Речь идет о фотографиях и голосовых данных, которые используются для идентификации клиентов – дело в том, что в ЕБС можно загрузить только эти два типа биометрии. В рамках же собственных программ банки могут собирать также отпечатки пальцев, сетчатки глаза и даже рисунка вен ладони. Играют роль и стандарты качества этих данных, которые в ЕБС очень жесткие.

Всего на российском рынке биометрии банки могли накопить 60-70 млн слепков лица, из которых уникальными являются 40-50 млн. Голосовых слепков – порядка 10-20 млн. Однако стандартам качества ЕБС соответствуют лишь 10% из них – то есть только 4-5 млн уникальных слепков. Все остальные Библиотека контроля качества (БКК), которая выступает фильтром для приема данных, импортировать в единую систему не дает.

Нерелевантные слепки банки по действующему законодательству должны удалить, однако они в этом совсем не заинтересованы.

Участники рынки предлагают сдвинуть сроки передачи биометрических данных в ЕБС на 2023 год

Руководитель практики «Криптоактивы» консалтинговой группы GRM Ярослав Вирчик объяснил изданию, что использовать контрольные шаблоны, которые не соответствуют требованиям приказа Минцифры, а также хранить их в своих информационных системах, не в ЕБС, нельзя. Иначе, добавил эксперт, банки берут на себя дополнительные риски утечек данных и штрафов от регулятора.

Пойдут ли власти на уступки

Представители Минцифры сообщили изданию, что готовы позволить банкам сохранить биометрические слепки, если они будут соблюдать требования по безопасности данных. Этот вопрос сейчас «обсуждается с заинтересованными ведомствами». В операторе ЕБС «Ростелекоме» уточнили, что дорабатываться будет и библиотека, которая сейчас не пропускает биометрию – вскоре появится ее новая версия.

Участники рынка, в том числе Национальный совет финансового рынка (НСФР), уже предложили откорректировать профильный закон, чтобы сдвинуть сроки передачи данных на 2023 г.. Сейчас же законодательство предписывает финансовым организациям поторопиться, чтобы успеть к сентябрю 2022 г.. Однако, учитывая все сложности, даже подходящие слепки начнут импортировать в лучшем случае через 6-8 месяцев.

Известно, что с 2018 г. напрямую в саму ЕБС уже внесли 236,4 тыс. биометрических образцов. Каковы будут итоговые объемы данных, которые намерены импортировать банки, пока непонятно.

Что предписывает закон

Напомним, 31 мая 2022 г. российские власти обязали банки передавать биометрию своих клиентов в ЕБС. Первыми это должны сделать организации с госучастием – ВТБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и др.. Однако россияне, не желающие передавать властям свои данные, не смогут сбежать в частные финогранизации – до тех также дойдет обязанность передавать данные в ЕБС, но чуть позже.

Поначалу некоторые представители отрасли считали задачу практически невыполнимой – и в техническом плане, и в плане соблюдения прав клиентов, которые могут не согласиться передавать свою биометрию в информационную систему.

История ЕБС

Создать Единую биометрическую систему предложили Центробанк и Минцифры в 2016 г. Система заработала в 2018 г., и доступ к ней имеют не только банки, но и некредитные финансовые организации, страховые компании и организации из других секторов экономики. В будущем планируется подключение компаний из сферы телекома, ритейла и др.

Эксперт в сфере финансовых технологий и электронных платежей Александр Воскобойников в беседе с CNews объяснил, что использование биометрических данных позволяет снизить количество мошеннических операций и ускорить обслуживание в местах с высокой проходимостью, где экономия каждой доли секунды имеет значение.

«Использование биометрических данных при платежах – тренд последних двух-трех лет и, несмотря на страх "потерять лицо", наше будущее, – отметил эксперт. – ЦБ запустил единую биометрическую систему еще несколько лет назад, но наполнение ее данными сильно отстаёт от плана. Вероятно, мотивация банков недостаточно велика, чтобы внедрять новые платежные привычки. А еще, если поразмышлять – если мы будем платить собственным лицом, банк как платежный посредник будет уже не нужен. ЦБ сможет вести все счета граждан самостоятельно и принимать распоряжения от людей, минуя банковские приложения. Возможно, понимание этих рисков коммерческими банками, и является главной причиной ненаполнения ЕБС данными».