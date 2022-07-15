Программисты поборются за 800 тысяч рублей на Sovcombank Challenge 2022

Совкомбанк и Sk Fintech Hub с 22 по 24 июля проведут онлайн-соревнование Sovcombank Challenge 2022 по проектированию цифровых продуктов для банковской сферы. Цель мероприятия — определить лучших разработчиков России и предложить им вакансии в Совкомбанке. Призовой фонд соревнования 800 тыс. рублей.



Участники со всей страны

Совкомбанк и резидент «Сколково», компания Sk Fintech Hub, проведут соревнования среди программистов России с призовым фондом 800 тыс. рублей. На участие в конкурсе уже поступило более 650 заявок от программистов из 50 городов России. Среди лидеров по городам — Москва (33%), Санкт-Петербург (20%), Казань (15%) и Воронеж (10%). В числе потенциальных участников представители ИТ-компаний, независимые специалисты, сотрудники государственных корпораций и даже основатели стартапов, занимающихся разработкой цифровых продуктов.

Митап для аналитиков

7 июля Совкомбанк и Sk Fintech Hub провели онлайн-митап для аналитиков web-проектов, системных и прикладных аналитиков. Организаторы рассказали о возможностях построения карьеры в группе компаний Совкомбанка, дали полезные вводные потенциальным участникам соревнования, чтобы они могли более качественно выполнить задания.

Совкомбанк и Sk Fintech Hub проводят онлайн-соревнование Sovcombank Challenge 2022 для развития цифровизации банковской отрасли в России

В рамках митапа профессиональным опытом с разработчиками поделился Павел Кудакин, начальник управления дистанционных сервисов «Совкомбанк Технологии». Эксперт рассказал о достижениях компании и создании региональных центров разработки, которые находятся в нескольких крупных городах России, в том числе Казани, Саратове и Хабаровске. Александр Сурин, начальник управления автоматизации инвестиционного блока «Совкомбанк Технологии», обратил внимание на программные продукты для учета операций на финансовых рынках и производные технические дивиденды. Алексей Фризоргер, руководитель направления аналитики, продемонстрировал гостям банковское мобильное приложение для дистанционного обслуживания физических лиц и наметил основные направления его развития.

Организаторы соревнования ожидают, что в конкурсе примут участие более 800 разработчиков со всей России. Совкомбанк и Sk Fintech Hub проводят онлайн-соревнование Sovcombank Challenge 2022 для развития цифровизации банковской отрасли в России.