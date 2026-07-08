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Финтех по новым правилам. Опубликован новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

CNews продолжает развивать формат видеоподкастов, чтобы рассказывать о барьерах и возможностях ИТ-рынка в нашей стране. Гостем нового выпуска о российском финтехе стал Олег Комлик, вице-президент Банка «Дом.РФ», заместитель управляющего директора по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ».

О чем подкаст

Российский финтех считается одним из самых хорошо развитых в мире — но так, конечно, было не всегда. Вспоминаем, какие технологии заложили фундамент для появления полноценных цифровых платформ и с какими вызовами сейчас сталкиваются банки. Как стал возможен обмен данными практически в режиме реального времени и выдача ипотеки по QR, причем тут искусственный интеллект, какие перспективы у цифрового рубля и чем от него отличается цифровой юань? Смогут ли россияне в условиях нестабильного интернета перейти на полностью безналичные расчеты?

Об этом и не только — в подкасте CNews рассказывает Олег Комлик, вице-президент Банка «Дом.РФ», заместитель управляющего директора по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ».

Где посмотреть

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