iBPMS — новое слово на рынке BPM

Сложность современного производства, торговли, финансовой деятельности и любого другого крупного предприятия заставляет компании все больше внимания обращать на оптимизацию бизнес-процессов. Предварительное моделирование и конструирование различных сценариев бизнес-процессов позволяет повысить их эффективность и снизить операционные расходы, увеличить гибкость управления и контроля, грамотно выполнить автоматизацию.

BPM-системы дают возможность быстро реагировать на любые изменения, адаптируя бизнес-процессы под новые условия, и в короткие сроки выполнять тестирование инновационных разработок и преобразований с учетом пользовательских потребностей. Особенно актуально это сегодня, когда сложная экономическая обстановка влечет за собой скорое и непрерывное изменение рыночных условий: компании, которые не смогут вовремя адаптироваться, не выживут.

Что такое iBPMS

Определение iBPMS тесно связывают с исследовательским и консалтинговым агентством Gartner, которое публикует различные отчеты, посвященные ИТ, в том числе и BPM-системам — его сотрудники впервые ввели в обиход этот термин, употребляя его в своих отчетах. Это не первый такой термин, введенный данной компанией. Еще в середине 90-х годов прошлого столетия аналитик агентства Lee Wylie ввел определение планирования ресурсов предприятия, в настоящее время известное как ERP (Enterprise Resource Planning).

BPM-системы дают возможность быстро реагировать на любые изменения, адаптируя бизнес-процессы под новые условия

iBPMS (Intelligent Business Process Management Suites) — это пакет программного обеспечения, позволяющий управлять бизнес-процессами на условиях, выходящих за рамки автоматизации рутинных операций и документирования простых деталей. iBPMS нацелена на решение задач высокой сложности, включающих в себя множество цепочек процессов и подпроцессов, большое количество пользователей, несколько платформ, систем, приложений. Решения на основе iBPMS используют современные технологические тенденции, такие как облачные вычисления и искусственный интеллект.

iBPMS объединяет привычные BPM-системы с расширенной аналитикой, машинным обучением, позволяя не просто моделировать бизнес-процессы, а делать это, опираясь на самые современные инструменты: предиктивную аналитику, искусственный интеллект, поведенческий маркетинг и другие инструменты принятия управленческих решений.

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При этом не следует забывать, что уже упомянутая компания Gartner определяет iBPMS как высокопродуктивную платформу для разработки приложений, позволяющую не использовать код или использовать его в незначительных масштабах. С этим определением не согласны разработчики Camunda BPM, которые в свою очередь не попали в отчет Gartner iBPMS MQ из-за широких возможностей кастомизации своей системы, с использованием программирования.

Отличия iBPMS от обычных BPM-систем

Если говорить коротко, то отличий не так уж и много, но они довольно серьезные. В первую очередь нужно отметить, что это более современный вариант BPM-системы, включающий в себя большое количество актуальных тенденций ИТ, выражающихся в аббревиатуре SMAC — Social, Mobile, Analytics and Cloud. Концепция, согласно которой слияние этих четырех технологий стимулирует бизнес-инновации и развитие ИТ-направлений.

Согласно этой доктрине, хорошее ИТ-решение должно обеспечивать поддержку всех условий:

Social — интеграция и тесное взаимодействие с социальными сетями, адаптация под пользовательские предпочтения на определенных платформах. Mobile — активное использование возможностей мобильных устройств, адаптация платформ под их использование. Analytics — максимальное использование аналитики: описательной, предиктивной, сквозной, предписывающей, мобильной и других. Cloud — облачные вычисления и возможность использовать облачные сервисы.

Как видно, в отличие от привычной концепции BPM, сформированной еще в начале 2000-х гг., iBPMS дает пользователю возможность не просто управлять бизнес-процессами, а еще и стремится сказать, как именно это нужно делать. Не просто так в аббревиатуре iBPMS добавилась буква i — Intelligent (умный/разумный). Из не самой популярной теории, появившейся в 2003 г., BPM эволюционировала в эффективную методологию управления бизнесом, а BPM-системы стали по-настоящему гибким инструментом.

Ключевые возможности iBPMS

Современные iBPMS — это уже не просто соответствие Social, Mobile, Analytics and Cloud. На самом деле все еще технологичнее и прогрессивнее. В список, помимо уже упомянутой SMAC, добавились инструменты на основе искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, распознавания человеческого языка и жестов, чат-ботов, нейросетей и роботов RPA — всего не перечислить, так как список все время пополняется. iBPMS — это слияние самых новых технологий с привычным подходом к управлению бизнес-процессами.

Глубинный анализ процессов Process Mining

Технология глубинного анализа процессов позволяет обнаруживать и анализировать процессы на основе журналов событий — системных данных о проведенных операциях. Основная цель заключается в выявлении процессов, которые можно эффективно роботизировать и включить в аналитику с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

Журналы событий позволяют анализировать реальное течение бизнес-процесса, а не идеальное, задуманное при моделировании. Для этого необходимо анализировать несколько атрибутов события процесса, но не менее 3: уникальный идентификатор, название и временную метку — в современных ИТ-решениях такие данные, как правило, присутствуют.

Глубокий анализ позволяет выявлять и оптимизировать неэффективные процессы, замедляющие всю систему. Использование этой технологии позволяет добиться гораздо лучших результатов в BPM, чем простое моделирование, основанное на том, как должны быть выстроены бизнес-процессы, а не на том, как они работают на самом деле.

Task Mining — декомпозиция процессов на задачи

Несмотря на схожее с Process Mining название — это не одно и то же, хотя метод (Mining) в общем-то один. Но в данном случае глубинному анализу подвергаются не сами процессы, а действия персонала — как правило, эти технологии дополняют друг друга и используются в связке, для получения более полной картины происходящего.

В результате Task Mining собирается и анализируется активность сотрудников, участвующих в бизнес-процессе. Task Mining позволяет выполнять как глубокий анализ, так и относительно поверхностный:

полное логирование взаимодействия пользователя с программным обеспечением;

учет контекста — подключение технологии распознавания текста поможет определить, что именно писал сотрудник;

сегментация активности — все действия сортируются и распределяются по кластерам;

сопоставление — используя уникальные идентификаторы активности и пользователя, система оценивает влияние его действий на бизнес-процесс.

В целом Task Mining помогает выявить узкие места в работе сотрудников и определить, с чем они связаны — некомпетентностью персонала или плохо выстроенным бизнес-процессом. Дополнительно технология позволяет осуществлять контроль за исполнением задач, понять, чем занимаются сотрудники, сколько у них уходит времени на работу и перерывы и многое другое.

Роботизация процессов RPA

RPA (Robotic Process Automation) — технология, призванная автоматизировать рутинную работу и снизить шанс возникновения человеческих ошибок при выполнении однотипных действий. Программные роботы берут на себя задачи человека — работают в системе по заранее заданным сложным скриптам, принимают решения на основе различных данных прогнозирования, обрабатывают поступающую информацию, обзванивают клиентов и многое другое.

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RPA-боты умеют использовать в работе файлы и папки, запускать нужные приложения и завершать их, если они больше не требуются, задействовать в своих задачах базы данных, распознавать и набирать текст, производить расчеты — это лишь малая часть их возможностей. Доступный функционал ботов зависит от способа реализации, например, в сочетании с искусственным интеллектом спектр их применения сильно расширяется.

Другие возможности

iBPMS — это умная система, способная обрабатывать информацию о событиях в режиме реального времени. Это одно из основных отличий, которое открывает новые возможности, недоступные для привычных BPM-систем. Выделять какие-то отдельные нет особого смысла, так как их слишком много, и в различных сценариях работы они могут проявляться по-разному.