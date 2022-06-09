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Онлайн-конференция CNews «Современные контакт-центры 2022» состоится 7 июля

7 июля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Современные контакт-центры 2022».

7 июля 2022 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Современные контакт-центры 2022».

Согласно прогнозам iKS-Consulting, российский рынок аутсорсинговых контакт-центров в 2021 г. вырастет почти на 18% и достигнет почти 29 млрд руб.

Основные факторы роста – необходимость повышения лояльности клиентов на фоне роста конкуренции и значительного роста онлайн-продаж, переход многих бизнесов на удаленное обслуживание.

Второй фактор проявился достаточно резко и неожиданно, что в определенной степени способствовало передаче функций контакт-центра на аутсорсинг, отмечают аналитики.

Основными потребителями услуг аутсорсинговых контакт-центров по-прежнему являются финансовый сектор, телеком и ритейл. К концу 2021 г. они могут обеспечить около 40,7 тыс. рабочих мест с учетом надомных операторов.

Основные вопросы к обсуждению:

Рынок контакт-центров

  • Какое влияние на рынок контакт-центров оказала пандемия?
  • Как развивался мировой и российский рынок контакт-центров в 2021 г.?
  • Какие цифровые каналы используют контакт-центры
  • Как меняется доступность и скорость обслуживания контакт-центрами

Технологии

  • Чат-боты в контакт-центрах
  • Каким должен быть голосовой помощник
  • Взаимодействие с клиентом через соцсети
  • Плюсы и минусы интерактивного голосового меню (IVR)
  • Речевая аналитика
  • Автоматические обзвоны
  • Голосовая биометрия

Решения и проекты

  • Голосовые и текстовые боты при оказании госуслуг
  • Контакт-центры в здравоохранении
  • Омниканальный банк
  • Контакт-центры в ритейле
  • Когда достаточно коробочного решения
  • Как повысить качество работы операторов
  • Оптимизация проведения маркетинговых кампаний

С докладами выступят:

Илья Щиров, директор направления автоматизации цифрового взаимодействия с клиентами, Райффайзенбанк;
Марина Петряева, руководитель службы развития обслуживания СМБ, ВТБ;
Ольга Цыганкова, директор управления «единый контакт-центр», «Ситилинк»;
Ирина Королева, операционный директор, Международный медицинский центр «Он клиник»;
Екатерина Лазаревская, руководитель операционного центра поддержки омниканальных продаж, «Остин Россия»;
Юрий Пчелин, начальник управления поддержки корпоративных сервисов, X5 Group;
Ольга Силанова, руководитель группы, департамент обслуживания клиентов, DPD в России;
Виктор Морозов, руководитель контактного центра, «220 Вольт»;
Яна Соколова, руководитель службы поддержки, Dostavista.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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