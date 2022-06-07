CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры ИТ в банках Техника
|

Deutsche Bank тайно вывез из России в Берлин сотни ИТ-специалистов с семьями

Deutsche Bank вывез сотни своих ИТ-специалистов из российских офисов в Берлин. Всего страну покинуло около 2 тыс. айтишников, включая членов их семей. Все уехавшие сотрудники тщательно проверялись из-за опасений банка перед российскими спецслужбами. Преимущественно страну покидали через Финляндию. Организацией переезда занималась специальная команда из 50 человек.

Релокация в Берлин

Немецкий Deutsche Bank тайно вывез несколько сотен ИТ-специалистов из своих российских офисов в Берлин. Релокация персонала началась после специальной военной операции на Украине. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Financial Times (FT).

В российских офисах, располагающихся в Москве и Санкт-Петербурге, работало около 1,5 тыс. ИТ-специалистов. Около половины из них согласились на переезд. Большинство айтишников уже переехало, утверждают источники FT. Всего Россию покинуло около 2 тыс. человек, включая ИТ-специалистов и членов их семей.

Что будет с оставшимся ИТ-персоналом немецкого банка в России, пока не известно. «Мы продолжаем рассматривать варианты»,— заявил один из старших менеджеров банка, его имя не приводится.

Тщательная проверка

Эмигрировавшие сотрудники разрабатывали ПО для направлений глобальной торговли и банковского обслуживания корпоративных клиентов. Один из топ-менеджеров Deutsche Bank рассказал изданию об опасениях руководства по поводу российских спецслужб. Поэтому все ИТ-специалисты, которые переехали, «прошли тщательную проверку». Внимательно изучался не только код, написанный программистами в России, но и их биография, пишет FT.

nemetskij_bank.jpg

Deutsche Bank тайно вывез из России сотни ИТ-специалистов

Организацией переезда занималась специальная команда из 50 человек (сотрудники отдела кадров, юристы и пр.). Многие прилетели в Германию через Финляндию. Собеседник FT подчеркивает, что релокация осуществлялась с соблюдением норм российского законодательства. По его словам, все сотрудники мигрировали официально и в добровольном порядке.

Уход банка из России

Deutsche Bank в марте 2022 г. объявил об уходе из России из-за специальной военной операции на Украине. В компании опасались, что потеря российских программистов могла привести к сбоям в работе в банковских системах. В апреле немецкий банк отключил счета в евро нескольких российских банков.

Филиал Deutsche Bank впервые открылся в России в 1881 г. В 2001 г. банк открыл в Москве центр разработки ПО, который специализируется на создании технологических решений для торговли ликвидными финансовыми инструментами. В 2009 г. такой центр был открыт и в Санкт-Петербурге.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал первый рейтинг и первую карту импортозамещения

Обзор ClickHouse — СУБД для онлайн-аналитики

Меньше недели остается до «CNews Forum Кейсы 2022» с участием главы Минцифры Максута Шадаева

Российские эксперты обнаружили хакерскую программу, очень убедительно обманывающую клиентов банков

Банки по приказу властей передадут данные россиян в Единую биометрическую систему

CouchDB: обзор СУБД без четкой структуры данных

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM

Обзор Digma Gaming DM-MONG3410: игровой монитор с поддержкой разгона

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
Показать еще