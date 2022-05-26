На iPhone прекращают работать старые приложения «Альфа-банка»

Часть ранних версий приложения «Альфа-банка» для платформы iOS перестанет работать. Сроки действия их SSL-сертификатов подходят к концу. Те, у кого приложение обновлено до версии 12.13 и выше, смогут пользоваться им и дальше. Остальным же придется перейти либо на веб-версию, либо на Android, поскольку на фоне санкций приложение банка удалено из App Store, и обновить его нельзя.

Никаких устаревших приложений

В России прекращает работу часть ранних версий официального приложения «Альфа-банка» для платформы Apple iOS. Владельцы некоторых мобильных устройств Apple больше не смогут воспользоваться им. Первым об этом сообщил портал VC.

Проблема кроется в SSL-сертификатах. Как сообщили CNews представители банка, срок их действия для некоторых версий подходит к концу.

Уведомление о прекращении работы приложения «Альфа-банка» для iPhone появилось непосредственно в самом приложении. В нем говорится, что утилита перестанет работать 27 мая 2022 г., поскольку она сильно устарела.

Раньше в подобной ситуации было бы достаточно просто обновить приложение через App Store, но на момент публикации материала такой возможности все российские клиенты банка были лишены. «Альфа-банка» находится в «санкционном» списке, на что Apple в середине апреля 2022 г. отреагировала удалением его приложения из своего каталога.

Получившим данное уведомление пользователям придется перейти на веб -версию приложения или на Android. Фото: VC.ru

Экосистема Apple подразумевает возможность установки и обновления приложений исключительно посредством App Store. На iPhone нельзя установить ни сторонний магазин, ни дистрибутив нужной утилиты.

Выход есть

Клиенты «Альфа-банка» все же смогут пользоваться приложением банка на iPhone после 27 мая 2022 г., но далеко не все. Доступ к нему потеряют все те, кто в свое время отключил в App Store автоматическое обновление установленных на мобильнике программ и не отреагировал на предупреждения банка о скором удалении его утилиты из каталога Apple.

Другими словами, все, кто пользовался устаревшей версией приложения, будут вынуждены искать альтернативные пути взаимодействия со своими счетами в «Альфа-банке». В банке сообщили CNews, что пользоваться услугами через приложение смогут те, кто успел обновить его до версии 12.13. «Приложение продолжит работать у всех, кто обновился до версии 12.13 и выше – проверить его версию на iOS можно в настройках, выбрав “Альфа-банк”», – сказали они.

Как сообщили CNews представители «Альфа-банка», прекращение работы устаревшей версии приложения под iOS затронет небольшое число пользователей. «Речь про очень небольшую часть клиентов, которые были заранее предупреждены о том, как им работать дальше», – заявили они CNews.

После удаления компанией Apple приложения «Альфа-банка» из каталога App Store банк опубликовал в своем Telegram-канале сообщение: «Если у вас стоит последняя версия (мобильного приложения для iOS – прим. CNews), она продолжит работать». Но индекс самой актуальной версии утилиты в этой публикации не приводится.

Впрочем, даже те, кто успел обновить приложение банка до версии 12.13, по инициативе самой Apple в любой момент могут лишиться возможности пользоваться им. Как сообщал CNews, в iOS есть функция «Сгружать неиспользуемое», которая в фоновом режиме удаляет давно не использовавшиеся и не обновлявшиеся приложения.

Доступные альтернативы

В сложившейся ситуации у пользователей iPhone с установленной устаревшей версией приложения «Альфа-банка» есть несколько возможностей сохранить доступ к платежным инструментам через мобильное устройство. Одно из них – интернет-банк «Альфа-онлайн», по своим функциям полностью идентичный мобильному приложению. Он работает через веб-браузер, что позволяет не зависеть от санкций со стороны владельцев магазинов приложений.

Альфа-банк » встретил санкции Apple во всеоружии

Вторая альтернатива заключается в отказе от iPhone как от средства связи и переходе в экосистему Android. Эта операционная система позволяет устанавливать приложения не только из сторонних магазинов, которые, впрочем, тоже удаляют приложения российских банков, но и в принципе из любых источников через APK-дистрибутивы.

Это одно из главных отличий Android от iOS, которым активно пользуются российские банки. Они размещают APK-файлы своих приложений на официальном сайте, откуда пользователи могут скачать его в любое время.

Компания Xiaomi хочет лишить всех пользователей Android устанавливать приложения через APK. Google пока не поддерживает ее инициативу.

Как «Альфа-банк» оказался под санкциями

Россия на 26 мая 2022 г. являлась рекордсменом по числу введенных против нее санкций. В этом плане она обгоняет даже Иран, который был «лидером» в этом плане на протяжении многих лет.

Причиной тому стала спецоперация на Украине, начавшаяся 24 февраля 2022 г. «Альфа-банк» попал под иностранные санкции 6 апреля 2022 г. одновременно со Сбербанком, приложения которого на момент публикации материала тоже отсутствовали как в Apple App Store, так и в Google Play.

Наложенные на банки ограничения подразумевают полную заморозку их активов. Также власти США запрещают американским гражданам и компаниям вести с ними бизнес. Одним из следствий санкций стало временное прекращение «Альфа-банком» расчетов в долларах и евро.