Microsoft угрожают гигантским штрафом за отказ дать доступ к серверам банка, связанного с Михаилом Фридманом

Суд Нидерландов обязал Microsoft открыть доступ к хранящейся в ее облаке информации банка Amsterdam Trade Bank, с которым связана «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Банк неожиданно обанкротился из-за санкций США и Британии. Доступ к информации требуют его попечители. За отказ предоставить его Microsoft грозит штраф до 100 млн евро.

Штраф для Microsoft

Корпорацию Microsoft обязали предоставить конкурсным управляющим доступ к информации в дата-центре ее облачного сервиса Azure, связанной с Амстердамским торговым банком (Amsterdam Trade Bank, Голландия), пишет Bloomberg. По информации издания, данная финансовая организация тесно связана с Россией, в частности, с бизнесменом Михаилом Фридманом.

Требование к Microsoft раскрыть хранящуюся в дата-центре информацию озвучил суд Нидерландов. За отказ выполнять его софтверной корпорации грозит штраф в размере вплоть до 100 млн евро.

Банк Amsterdam Trade Bank стал жертвой санкций со стороны США и Великобритании. Из-за них его платежные системы оказались парализованы, что в итоге привело к его банкротству. Об этом руководство банка заявило в апреле 2022 г.

Как пишет Bloomberg, Amsterdam Trade Bank был связан с российской «Альфа-групп». В ее состав входят, помимо прочих, банк «Альфа-банк», страховая компания «Альфа страхование» и лизинговая компания «Альфа-лизинг». «Альфа-банк» с начала весны 2022 г. тоже находится под санкциями.

Таинственная информация

По информации издания, на сервере в дата-центре Microsoft находится электронная корреспонденция банка. Об этом говорит и назначенный судом попечитель по банкротству Джоб ван Хоофф (Job van Hooff). С его слов, Microsoft не торопится предоставлять ему доступ к этим файлам. «Они содержат важную информацию для нас, доверенных лиц, чтобы мы могли провести расследование причин банкротства», – утверждает Хоофф.

Банк, совладельцем которого является Фридман, может стать причиной крупного штрафа для Microsoft

Попечитель не стал уточнять, какие именно файлы содержит электронная почта обанкротившегося голландского банка. Он упомянул лишь «всевозможные документы, файлы Excel, отчеты внутренних комитетов и протоколы заседаний правления».

Связь с Россией

По данным центрального банка Нидерландов, у ATB было 23 тыс. клиентов – владельцев частных счетов. Большая их часть являлись резидентами Нидерландов, и еще около 6000 человек были гражданами Германии.

Банк, в котором российский миллиардер Михаил Фридман, тоже находящийся под санкциями, имел долю через основанную им «Альфа-групп», работал в Нидерландах с 1994 г. и, согласно отчету за 2020 г., имел активы на сумму более 1,2 млрд евро.

После получения информации от Microsoft попечители «сначала изучат возможности ликвидации активов банка», сказал ван Хоофф. По его словам, после этого они начнут разбираться в причинах банкротства. Сам ван Хоофф утверждает, что до момента введения санкций банк был «достаточно платежеспособным и ликвидным».

Первым санкции против Фридмана ввели власти Евросоюза, еще в конце февраля 2022 г. В середине марта их примеру последовала Великобритания. Как пишет РБК, сам Фридман назвал такое решение «необоснованным, способным нанести “неоправданный ущерб” сотрудникам, клиентам, партнерам, бизнесу», после чего пообещал оспорить его.

Amazon могла разделить участь Microsoft

По словам ван Хооффа, в настоящее время попечители и Microsoft обсуждают возможность предоставления доступа к требуемым файлам Амстердамского торгового банка. На момент публикации материала к единому решению стороны не пришли. «Мы оцениваем потенциальные выходы из ситуации, которые позволили бы нам соблюдать как решение суда, так и санкции, наложенные США, ЕС и Великобританией», – заявила Bloomberg заместитель главного юрисконсульта Microsoft по вопросам глобальной торговли Сара О'Хара О'Нил (Sarah O’Hare O’Neal).

Как пишет Bloomberg, Microsoft, вероятнее всего, заключит сделку с попечителями Амстердамского торгового банка, что позволит ей избежать крупного штрафа. Это подтверждает и ван Хоофф. «Мы почти у цели», – сообщил он изданию.

Тем временем, иск в суд могла получить и другая американская корпорация – Amazon. она, как и Microsoft, является одним из мировых лидеров на рынке облачных систем (33% у Amazon, 21% у Microsoft – статистика Statista.com за IV квартал 2021 г.).

Ван Хоофф утверждает, что на серверах Amazon тоже хранились некоторые нужные попечителям документы банка. С его слов, у Amazpn были все шансы тоже стать ответчиком в суде, однако компания сразу согласилась сотрудничать, без привлечения судебной власти. Какие именно файлы Амстердамского торгового банка располагались в облаке Amazon, не установлено.