IBS выкупила часть Luxoft и вернула ее в Россию

Группа IBS выкупила российский бизнес ИТ-аутсорсера Luxoft, который отказался продолжать бизнес в России. Luxoft создавался как раз в недрах IBS, но затем был продан американской DXC Technology.

Рокировка между Luxoft и IBS

Российские подразделения ИТ-аутсорсера Luxoft перешли под контроль группы IBS. Первым внимание на это обратило агентство «Интерфакс». В частности, под контроль структуры группы IBS «ИБС ИТ Услуги» перешла компания ООО «Люксфот профешенл», ранее принадлежавшая кипрской Luxoft International.

Информация об этом подтверждается и в базе «Контур.Фокус». В пресс-службе группы IBS «Интерфаксу» сообщили, что группа берет под контроль не только «Люксофт Профешнл», но и АНО «Учебный центр Люксфот». При этом все обязательства Luxoft по незавершенным контрактам IBS берет на себя, заверили в компании. Условия сделки не раскрываются.

Российские корни Luxoft

Luxoft создавалась в России в начале 2000-х годов в рамках группы IBS для развития направления офшорного программирования. В 2013 г. Luxoft провела IPO (первичное размещение акций) на Нью-Йоркской фондовой бирже. В 2014 г. гендиректор Luxoft Дмитрий Лощинин попросил инвесторов не воспринимать его компанию как российскую, так как Luxoft является глобальной компанией с головным офисом в Швейцарии.

IBS выкупила российский бизнес ИТ-аутсорсера Luxoft

В то время значительная часть разработчиков компании работала в офисах, расположенных в России и на Украине. В 2019 г. американская DXC Technology за $2 млрд приобрела Luxoft. Лощинин продолжил руководить компанией и стал одним из вице-президентов DXC Technology.

Уход Luxoft из России

С началом российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. Luxoft и DXC Technology осудили действия России. В заявлении Luxoft признавалось, что исторически компания имеет российские корни, так как программисты из России являются одними из лучших в мире.

Luxoft и DSC Technology объявили о намерении прекратить свою деятельность в России. В заявлении DXC Technology утверждалось, что у компании в России работали 10 тыс. человек. Теперь российская часть Luxoft возвращается обратно в IBS.

Бизнес Luxoft в России и на Украине

Согласно отчетности Luxoft, которая публиковалась до сделки с DXC Technology, на начало 2018 г. большая часть ИТ-специалистов компании работала на Украине – 3,265 тыс. (30% от общего числа ИТ-специалистов). В России работало 1,787 тыс. ИТ-специалистов (17% от общего числа), в Польше – 1,74 тыс., в Румынии – 1,477 тыс.

Политика Luxoft заключалась в том, чтобы не допускать концентрации более чем 30% от общего числа ИТ-специалистов в одной стране. При этом еще в 2014 г. Luxoft, по требованию одного из своих заказчиков, перевела 500 специалистов из России и Украины в другие страны.

Крупнейшими клиентами Luxoft являются Deutsche Bank и американский банк UBS.

По итогам 2018 финансового года (закончился 31 марта 2018 г.), российские клиенты принесли компании $52 млн (5,8% от общей выручки компании). В России центры разработки компании находились в Москве, Санкт-Петербурге, Дубне (Подмосковье), Нижнем Новгороде и Омске. Также у компании в России было четыре обучающих центра.

На Украине центры разработки компании находятся в Киеве, Одессе и Днепре (бывший Днепропетровск). Также у компании на Украине есть три обучающих центра.