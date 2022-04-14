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Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

Онлайн-конференция «Современный цифровой офис 2022» состоится 19 апреля

CNews приглашает 19 апреля принять участие в онлайн-конференции «Современный цифровой офис 2022».

Основные вопросы конференции:

Современный офис

  • Как изменилось офисное пространство за последние годы?
  • Какие прежде не оцифрованные функции удалось перевести в цифровой вид?
  • Как изменились привычные бизнес-процессы?
  • Насколько сложно цифровизация дается сотрудникам?
  • Как организовать работу в гибридном формате?
  • Удалось ли сократить затраты на содержание офиса благодаря цифровизации?

Технологии цифрового офиса

  • Какие технологии получили распространение в офисах нового типа?
  • Как организовать коллективную работу?
  • Электронный документооборот в цифровом офисе.
  • Особенности работы с цифровыми кочевниками.
  • Смогут ли роботы заменить человека?
  • Как изменилась работа топ-менеджеров в цифровом офисе.
  • Безопасность в современном офисе.

Основные риски

  • Какие риски несет с собой цифровое кочевничество
  • Как удаленный или гибридный формат сказывается на качестве работы.
  • Как изменилась модель угроз ИБ.
  • Контроль за работой удаленных сотрудников.
  • Какие угрозы для корпоративной культуры несет с собой удаленная работа.
  • Что ждет от работодателя поколение Z.

На конференции выступят:

Сергей Яранцев, менеджер по развитию бизнеса, «Инфосистемы Джет»;
Леонид Клычев, руководитель Центра экспертизы по цифровым решениям, IBS Platformix;
Юрий Бражников, генеральный директор, SVZcloud;
Виталий Баранов, руководитель по развитию продукта, Digital Design;
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса, группа «Московская Биржа»;
Михаил Зварковский, директор департамента развития и анализа цифровых технологий, Центр цифровых технологий концерна «Росэнергоатом»;
Артем Забава, ИТ-бизнес-партнер департамента развития технологий банковских процессов ИТ-дирекции, Московский кредитный банк;
Марина Лобынцева, административный директор, hh.ru;
Марина Максимова, HR партнер трансформации, «Комус»;
Людмила Гонтарь, заместитель начальника отдела по инновационным проектам РГАИС, GR- руководитель проектов digital ФРЦ, эксперт ICANN, IWA и национальных экспертных рабочих групп.

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