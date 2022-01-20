CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022»
3 марта 2022 г. в Москве CNews проводит конференцию «Цифровое здравоохранение 2022».
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022», которая состоится 3 марта.
Вопросы к обсуждению:
ЕГИСЗ и Единый цифровой контур здравоохранения
- Каковы итоги создания Единого цифрового контура здравоохранения
- Как развивается информатизация здравоохранения на региональном и муниципальном уровнях
- Какие новые возможности появляются у пациентов
- Становится ли работа врачей удобнее
- Как телемедицина меняет систему здравоохранения
Технологии в здравоохранении
- Какие данные нужны для создания e-Health
- Что можно доверить искусственному интеллекту
- Системы поддержки принятия решений: появился ли в России свой Watson
- Насколько надежно защищены персональные данные в здравоохранении
- Безопасны ли телемедицинские консультации
- Мобильный мониторинг на страже здоровья
- Облачные технологии в здравоохранении
Практические кейсы
- Безопасное хранение медицинских данных
- Телемедицина «врач-врач» и «врач-пациент»
- Опыт внедрения электронной медицинской карты
- Реестры и регистры и их влияние на качество медицинской помощи
- Как освободить врачей от рутины
- Удаленное обучение врачей: примеры
- Удаленные консультации и COVID-19: как оценить эффективность
Подтвердили выступление:
- Алексей Бахаев, начальник управления информатизации, НИИОЗММ ДЗМ
- Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ «Центр крови» ФМБА России
- Алексей Архипов, руководитель Центра электронного здравоохранения Санкт-Петербурга
- Николай Анкудинов, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра Областного перинатального центра ГАУЗ СО ОДКБ
- Игорь Махров, начальник отдела информационной безопасности, НИИОЗММ ДЗМ
- Евгений Ковалев, руководитель проектов, Группы управления медицинскими проектами, СОГАЗ
- Дарья Шарова, заместитель руководителя отдела инновационных технологий, Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий ДЗМ г. Москвы
- Представитель компании «Норси-транс»
- Представитель компании «Гознак»
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 500-00-36, меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.