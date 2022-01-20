CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции
|

CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022»

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022».

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация финансового сектора 2022», которая состоится 1 марта.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок финансовых технологий и инициативы регулятора

  • Как развивался финтех рынок в 2021 году
  • Какие инициативы ЦБ оказали ощутимое влияние на проекты цифровизации банков
  • Какие новые цифровые сервисы запустили банки
  • Какие направления еще нуждаются в цифровизации
  • Что делать с существующими в банках legacy системами
  • С какими проблемами ИБ столкнулись банки

Технологии и инструменты

  • Как развивают большие данные
  • Какие процессы банки передают роботам и искусственному интеллекту
  • Инхаус или аутсорсинг: что выбрать
  • Нужны ли банкам услуги облачных провайдеров
  • Как обеспечить безопасность и предотвратить мошенничество
  • Насколько востребованы омниканальные сервисы
  • Какие услуги можно получить с помощью Единой биометрической системы

Тренды

  • Заменит ли цифровой банк традиционные офисы
  • Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем
  • Какие экосистемы нужны банкам
  • Блокчейн для банков: роскошь или необходимость
  • Как организовать индивидуальную работу с клиентом

Спикеры конференции:



К выступлению приглашены:




Подать заявку на участие:

="https:>

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Стали известны подробности кредитования «Циана» и того, на что зарубежный банк закрывает глаза

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022»

Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня

Касперскую обвинили в мошенничестве и просят силовиков возбудить уголовное дело

Проект Совкомбанка и «Диасофт» получил международную премию

CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2022»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Показать еще

Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
Показать еще