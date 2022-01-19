Проект Совкомбанка и «Диасофт» получил международную премию

Проект автоматизации корпоративно-инвестиционного бизнеса Совкомбанка, реализованный совместно с компанией «Диасофт» на платформе развития Digital Q.FinancialMarkets, стал победителем международной премии IBSi Global FinTech Innovation Awards в номинации Best Treasury Implementation.

Совместный проект Совкомбанка и компании «Диасофт» стал победителем международной премии IBSi Global FinTech Innovation Awards. Организатор премии — глобальная медиакомпания IBS Intelligence (IBSi), более 30 лет специализирующаяся на исследованиях и консалтинге в области финансовых технологий. Премия вручается технологическим компаниям и банкам, вносящих заметный вклад в развитие отрасли за счет внедрения инновационных банковских технологий.

Премия финтех-проектам

В этом году за победу в премии боролись 123 банка из 48 стран, представившие на суд жюри 181 проект. Эксперты IBS Intelligence отмечают, что главной тенденцией 2021 года стала абсолютная необходимость в цифровизации во всех отраслях, которая особенно ярко проявилась в финансовой сфере. Финансовые организации, поставщики банковских технологий и финтех-компании вместе полностью трансформировали отрасль. Премией были отмечены наиболее успешные финтех-проекты, завершенные в 2021 году.

Совместный проект Совкомбанка и компании «Диасофт» стал победителем международной премии

Масштабный проект автоматизации финансовой группы Совкомбанка реализован на платформе развития Digital Q.FinancialMarkets от компании «Диасофт». Программные продукты, входящие в состав платформы развития Digital Q.FinancialMarkets, построены в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке. Такая архитектура обеспечивает банку существенные технологические преимущества, предоставляя надежную поддержку активно растущему бизнесу.

Подробная информация о премии опубликована на официальном сайте. Ранее результаты проекта также были отмечены международными премиями IDC Real Results Awards и Banking Tech Awards.