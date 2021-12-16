Рейтинг RPA от Market.CNews кардинально обновлен. На этот раз решения сравнили по 27 параметрам

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2021. Аналитики провели сравнение функционала роботов, оркестраторов и студий, а также основных характеристик каждого из провайдеров.

Для сравнения решений по роботизации редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 27 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка.

Рейтинг RPA 2021

Сравнение решений RPA проводилось по следующим параметрам:

Функционал робота и студии (6 критериев) Функционал оркестратора (8 критериев) Дополнительные возможности (4 критерия) Возможности по обучению (4 критерия) Соответствие 152-ФЗ Входит в Реестр российского ПО Форматы поставки Тестовый период Масштаб маркетплейса

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга .

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«Роботы, созданные людьми, они все-таки как люди, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Можно выработать 10 критериев, а по каждому критерию 10 вариантов оценки. Но если в итоге кто-то наберет меньше баллов, то он никогда не согласится, что он чем-то хуже своего коллеги, сидящим за соседним столом и выполняющим ту же работу. Такая же борьба в рамках рейтинга развернулась среди роботов, и никто не хотел уступать. Хорошо, что поставщики дают вплоть до 3 месяцев бесплатного тестирования своих решений - этого должно хватить конечным заказчикам, чтобы убедиться в правильности своего выбора. Со своей стороны, несмотря на все сложности, я уверен, что нам удалось сформировать максимально объективный рейтинг».

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг платформ роботизации RPA 2021

Лидером рейтинга RPA-2021 признано решение Blue Prism от одноименного вендора. На стороне этой платформы как широчайшие возможности в плане функционала, так и удобная система тарификации, огромный маркетплейс, масса крупных реализованных проектов и наиболее продвинутые технологии. Тестовый период составляет 2 месяца.

Второе место у компании UiPath. Здесь также стоит отметить широкий функционал как робота и студии, так и оркестратора, а также хорошие возможности по обучению. Триал-версию решения можно тестировать в течение 2 месяцев.

На третьем месте — компания «Робин» и решение Robin RPA, лидер среди российских RPA-платформ. Оно соответствует 152-ФЗ и включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД. Тестовый период составляет 3 месяца.

Таблица 1. Топ-5 платформ RPA 2021 Место Компания RPA-платформа Сумма баллов 1 Blue Prism Blue Prism 1040 2 UiPath UiPath 944 3 Robin Robin RPA 900 4 PIX Robotics PIX RPA Platform 864 5 Рондем Primo RPA 735

Источник: Market.CNews. Полная версия

Обзор RPA 2021

Рейтинг RPA выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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50 оттенков RPA

Рынок RPA еще достаточно молодой, и далеко не все термины и понятия здесь сформировались. Далеко не всегда под одними и теми же словами участники рынка понимают одно и то же. А когда каждый из них презентует свое решение, то указывает на совершенно разные преимущества, указывая при этом, что именно они важнее возможностей конкурентов.

Отсутствие единого знаменателя существенно усложняет как оценку решений независимыми экспертами, так и выбор решений конечными заказчиками. Более того, даже если какая-то часть RPA более менее стандартизирована, то технологии в этой отрасли развиваются настолько быстро, что всегда есть большой объем пока ещё нестандартизированных инноваций.

Глобально аналитики Market.CNews отмечают, что роботизация — это следующий шаг развития технологий после уже практически свершившейся автоматизации. Осознавая важность роботизации, «запрыгнуть» в этот «поезд» хочет все большее число компаний. Кто-то приходит именно как специалист в области роботизации, другие заходят через роботизацию своих ИТ-продуктов (чаще всего BPM-систем).

Проникновение технологий RPA в России на данный момент крайне низко. Чаще всего это компании из финансового сектора — банки и страховые организации. Если выделить в отдельный сегмент чат-боты, то здесь дела обстоят несколько лучше. Что касается роботизации бизнес-процессов, то тренд пока только зарождается.

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