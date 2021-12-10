Экспорт отечественного софта достиг $8,6 млрд

Продажи российского ПО за рубежом в 2020 г. составили $8,6 млрд (примерно 632,2 млрд руб.). Рост продаж по сравнению с 2019 г. оказался незначительным, отметили в своем исследовании эксперты «Руссофт». При этом продажи софта на внутреннем рынке в 2020 г. достигли $9,5 млрд (684 млрд руб.), рост по сравнению с 2019 г составил 8%. При этом прогнозы на 2021 г. эксперты делают осторожные. Разработчики ПО считают, что он составит не более 13%.

Экспорт отечественного софта

Экспорт российского софта в 2020 г. составил $8,6 млрд (632,2 млрд руб.). По сравнению с 2019 г. рост продаж оказался незначительным — всего 4,3%. Информация следует из исследования «Экспорт российской индустрии разработки ПО», предоставленного редакции ассоциацией российских разработчиков софта «Руссофт».

«Достичь уровня в $10 млрд объема зарубежных продаж пока не получается, не удастся это сделать, скорее всего, и по итогам 2021 г.» — отмечают авторы исследования.

Большую часть выручки приходится на экспорт компьютерных услуг, следует из отчета. Согласно документу, их объем составляет 59% от общего объема зарубежных продаж российских софтверных компаний ($5,1 млрд или 374,9 млрд руб.). По итогам 2020 г. этот объем увеличился на 13,5%.

Объем продаж российского софта в динамике

При этом совокупный оборот предприятий софтверной отрасли России по итогам 2020 г. составил 1,3 трлн руб., увеличившись на 16,5% по сравнению с 2019 г., говорится в исследовании.

Продажи на внутреннем рынке

Так, объем продаж на внутреннем рынке в 2020 г. достиг $9,5 млрд (684 млрд руб.), отмечают эксперты. Рост по сравнению с 2019 г. составил 8%. Большая часть от продаж приходится на разработчиков программных продуктов (442 млрд руб.). Из общего объема примерно 242 млрд руб. принесли сервисные компании, которые основной доход получают от заказной разработки.

Объем продаж российского ПО на внутреннем рынке

Продажи отечественных программных продуктов внутри России в 2020 г. составляют примерно 325 млрд руб. (рост по сравнению с 2019 г. 8%). В сумме продажи заказного ПО и программных продуктов по итогам 2020 г. достигли 580 млрд руб. «Разница между этим показателем и суммарными продажами сервисных и продуктовых компаний (₽684 млрд) — это реализация ПО в составе программно-аппаратных комплексов, доходы от различных ИТ-услуг, включая SaaS, и другие источники получения выручки», — поясняют эксперты.

Прогноз

Софтверные компании в большей степени рассчитывают на внутренний рынок (на рост всей экономики, на процессы цифровизации и импортозамещения). Продажи на нем предсказывать намного легче при не очень понятных перспективах поездок за рубеж, которые необходимы для поиска новых клиентов и заключения новых контрактов, следует из отчета.

Средний прирост объема продаж

Подавляющее большинство опрошенных ассоциацией компаний считает, что объем экспорта по итогам 2021 г. увеличится только на 13% (то есть, меньше, чем по итогам 2020 г.). В долларах прирост составит около 9% — до $9,3 млрд.

«Не исключено, что объем зарубежных продаж увеличится больше, если осенью откроются границы и появится возможность продвижения своих решений и услуг на самых значимых для российских разработчиков ПО рынках, — отмечают эксперты. — Во всяком случае, значительная часть опрошенных компаний рассчитывает выйти на новые рынки (зарубежный дебют в 2021 г. планирует 23% респондентов)».

Недофинансирование софтверной отрасли

В сентябре 2021 г. эксперты «Руссофт» обратили внимание на то, что российские софтверные компании ищут инвестиций за рубежом, пока отечественные инвесторы вкладываются в иностранные проекты. В исследовании ассоциации говорилось о том, что сфера разработки софта недофинансируется почти на 80 млрд руб.

Так, объем внешнего инвестирования в 2020 г. составил примерно 10 млрд руб.($140 млн), общий объем инвестиций — 46,5 млрд руб. ($640 млн). Софтверной индустрии требуется в 2,5 раза больше инвестиций — 125 млрд руб. на рекрутинг разработчиков, маркетинг и исследования. Соответственно, имеющийся объем инвестиций в индустрию составляет только 37% от ее потребности. При этом внешние инвестиции обеспечивают 22% от всех инвестиций, полученных компаниями в 2020 г., следует из отчета.

«В России сложилась парадоксальная ситуация. Компании не могут найти источник финансирования внутри страны, а потому меняют юрисдикцию, — отмечают эксперты “Руссофт”. — При этом успешно развиваются за рубежом, найдя там инвесторов. В то же время, российские инвестиционные фонды не находят внутри страны те проекты, в которые можно вкладываться, а потому переносят свою деятельность за рубеж. Им нужны не просто отдельные проекты, а их поток, которого они в России не видят».